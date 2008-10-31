GAP'a 6 milyar dolarlık Körfez yatırımı

Körfez bölgesinin önde gelen kuruluşlarından üç kuruluş birleşerek, 6 milyar dolar tutarında bir fonu Türkiye'de kullanmak için anlaşma imzaladı.



Körfez bölgesinin önde gelen kuruluşlarından Ithmaar Bank B.S.C., Abu Dhabi Investment House ve Gulf Finance House'un stratejik işbirliği ile oluşturulan Vision, 6 milyar dolar tutarında bir fonu Türkiye'de kullanmak için Türkiye ile yatırım niyet anlaşması imzaladı.



Niyet Anlaşması, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından düzenlenen basın toplantısı sırasında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in de katılımıyla Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde imzalandı.



Başbakanlık Yatırım Ajansı tarafından konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında dağıtılan bültene göre, Türkiye'ye aktarılması planlanan 6 milyar dolar tutarındaki fon kapsamında ilk yatırım 2009 yılı içinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesinde modern tarım ve hayvancılık gerçekleştirilecek.