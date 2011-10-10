-GAP kendini amorti ediyor ŞANLIURFA (A.A) - 10.10.2011 - GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) şimdiye kadar 22 milyar dolar civarında para harcandığını, ancak projede sadece enerji üretiminden 18 milyar doların üzerinde bir gelirin elde edildiğini bildirdi. Karahocagil, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kalkınma projelerinden biri olan GAP'ın hayata geçirildiği tarihlerden itibaren potansiyelini fark eden hükümetler tarafından desteklenmeye çalışıldığını söyledi. GAP'ta başta enerji ve sulama olmak üzere çok sayıda farklı alt birleşenlerinin bulunduğuna değinen Karahocagil, bölgede ciddi bir potansiyelin bulunduğunu ve bunun değerlendirilmeye çalışıldığını belirtti. GAP'a şimdiye kadar yaklaşık 22 milyar dolar para harcandığını ancak sadece enerji üretiminden 18 milyar doların üzerinde bir gelirin elde edildiğine dikkati çeken Karahocagil, şunları kaydetti: ''Bugün baktığımızda GAP'a, başta enerji ve sulama olmak üzere diğer altyapı bileşenleriyle birlikte yaklaşık 22 milyar dolar civarında para harcanmış bulunuyor. Ama sadece enerji üretiminden 18 milyar doların üzerinde bir gelir elde edilmiş durumda. Bunun sulama sonucunda tarımda yarattığı artı katma değerle düşünülürse ki bu rakamın da 3 milyar dolar civarında olduğunu düşünüyorum. 20 milyar doları aşan bir geliri var. Yani GAP zannedildiği gibi çok pahalı, ülke kaynaklarını tüketen bir proje değil aksine kendini finanse eden bir projedir. Onun için de heyecan veriyor.'' -''Harcanan her kuruş geri dönüyor''- GAP'a çok ciddi miktarda paraların harcandığını ifade eden Karahocagil, belki başka yerlere bu kadar para harcansa aynı geliri elde etmenin mümkün olamayacağını dile getirerek, ''GAP'ı, kendini finanse eden bir proje olarak görmek lazım. GAP'a harcanan her kuruşun, mutlaka gelir olarak bölge ve ülke insanına geri döndüğünü, bütçeye girdiğini bilmemiz lazım. GAP tamamıyla para harcanan bir proje değil, çeşitli alanlarda gelir getiren de bir projedir'' diye konuştu. -GAP Eylem Planı Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı kapsamaktadır. Önceleri Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, daha sonra çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Proje Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılında ilan ettiği ''GAP Eylem Planı''yla birlikte önemli bir ivme kazandı. Toplam maliyeti 32 milyar dolar olan projede, su kaynakları programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımı ile yılda 27 milyar kilovatsaat enerji üretimi öngörülmektedir.