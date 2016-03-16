“GAP, eşcinsel çalışanını istifaya zorladı”

Tekstil firması GAP’in Türkiye'deki mağazasında eşcinsel bir çalışınanı istifaya zorladığı iddia edildi. LGBTİ örgütlerinden ayrımcılığa uğradığı öne sürülen çalışan için bir açıklama yapıldı. Örgütler ve aktivistler, yaptıkları açıklamada “Bu olay özelinden başlayarak ulusal ve uluslararası meşru mücadelemizi sürdürüp sesimizi daha gür çıkaracağız” ifadeleri yer aldı.
KaosGL’nin haberine göre örgütlerin ortak açıklamasında süreç şöyle anlatıldı:
“Uluslararası bir tekstil firmasında (GAP) yıllarca çeşitli kademelerde çalışarak emek üreten bir eşcinsel arkadaşımız 10 yıl boyunca yüksek çalışma performansı nedeni ile terfiler alırken cinsel yöneliminin öğrenilmesinin ardından maruz kaldığı yoğun “mobbing” süreci, kendisine yapılan örtülü tehditlerle ve bölge müdürleri toplantısında açıkça “Delikanlı ol” gibi cinsiyetçi nefret söylemleri ile istifaya zorlanmış yıllarca emek verdiği iş yerindeki hakları gasp edilerek ayrılmak zorunda bırakılmıştır.
“Bugüne kadar tehdit ve yıldırmayla sindirip köşeye sıkıştırmaya ve haklarını ellerinden almaya çalıştığınız bizler artık susmayacağız. Mevcut yasaların bizleri tanımadığı bir hukuk sisteminde de olsa hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bu olay özelinden başlayarak ulusal ve uluslararası meşru mücadelemizi sürdürüp sesimizi daha gür çıkaracağız.
“Yaşama, eğitim, çalışma, barınma ve iletişim haklarımızı bu sisteminin tamamından almak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu haklar temel insan haklarıdır ve anayasal güvence altındadır. Herkesin sahip olması gereken bu hakları istemek ise bir ayrıcalık isteği değil, herkesle eşit olma isteğidir.”
İmzacılar:
AhTamara LGBTİ Wan
Edirne LGBTİ Çalışma Grubu
Eğitim-Sen 2.Şube LGBTİ Çalışma Komisyonu
Dersim Roştîya Asmê LGBTİ
Devrimci Parti LGBTİ
Hêvî LGBTİ Derneği
HDK LGBTİ Meclisi
İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü
İzmir Aile Grubu
Kaos GL Sendikal Çalışma Grubu
Kocaeli LGBTİ
Temiz Giysi Kampanyası
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Liseli LGBTİ
Lambda İstanbul
LİSTAG LGBTİ Aileleri ve Yakınları Derneği
Malatya Gökkuşağı LGBTİ
MSGSÜ Flu Baykuş
Mersin LGBT 7 Renk Derneği
ZeugMadi
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
Öykü AY
Queer Adana
Yıldız Teknik Üniversitesi-Oda LGBTİ+ Topluluğu