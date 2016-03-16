“GAP, eşcinsel çalışanını istifaya zorladı”

Tekstil firması GAP’in Türkiye'deki mağazasında eşcinsel bir çalışınanı istifaya zorladığı iddia edildi. LGBTİ örgütlerinden ayrımcılığa uğradığı öne sürülen çalışan için bir açıklama yapıldı. Örgütler ve aktivistler, yaptıkları açıklamada “Bu olay özelinden başlayarak ulusal ve uluslararası meşru mücadelemizi sürdürüp sesimizi daha gür çıkaracağız” ifadeleri yer aldı.

KaosGL’nin haberine göre örgütlerin ortak açıklamasında süreç şöyle anlatıldı:

“Uluslararası bir tekstil firmasında (GAP) yıllarca çeşitli kademelerde çalışarak emek üreten bir eşcinsel arkadaşımız 10 yıl boyunca yüksek çalışma performansı nedeni ile terfiler alırken cinsel yöneliminin öğrenilmesinin ardından maruz kaldığı yoğun “mobbing” süreci, kendisine yapılan örtülü tehditlerle ve bölge müdürleri toplantısında açıkça “Delikanlı ol” gibi cinsiyetçi nefret söylemleri ile istifaya zorlanmış yıllarca emek verdiği iş yerindeki hakları gasp edilerek ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

“Bugüne kadar tehdit ve yıldırmayla sindirip köşeye sıkıştırmaya ve haklarını ellerinden almaya çalıştığınız bizler artık susmayacağız. Mevcut yasaların bizleri tanımadığı bir hukuk sisteminde de olsa hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bu olay özelinden başlayarak ulusal ve uluslararası meşru mücadelemizi sürdürüp sesimizi daha gür çıkaracağız.

“Yaşama, eğitim, çalışma, barınma ve iletişim haklarımızı bu sisteminin tamamından almak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu haklar temel insan haklarıdır ve anayasal güvence altındadır. Herkesin sahip olması gereken bu hakları istemek ise bir ayrıcalık isteği değil, herkesle eşit olma isteğidir.”

İmzacılar:

AhTamara LGBTİ Wan

Edirne LGBTİ Çalışma Grubu

Eğitim-Sen 2.Şube LGBTİ Çalışma Komisyonu

Dersim Roştîya Asmê LGBTİ

Devrimci Parti LGBTİ

Hêvî LGBTİ Derneği

HDK LGBTİ Meclisi

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü

İzmir Aile Grubu

Kaos GL Sendikal Çalışma Grubu

Kocaeli LGBTİ

Temiz Giysi Kampanyası

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Liseli LGBTİ

Lambda İstanbul

LİSTAG LGBTİ Aileleri ve Yakınları Derneği

Malatya Gökkuşağı LGBTİ

MSGSÜ Flu Baykuş

Mersin LGBT 7 Renk Derneği

ZeugMadi

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

Öykü AY

Queer Adana

Yıldız Teknik Üniversitesi-Oda LGBTİ+ Topluluğu