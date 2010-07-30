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Spor

GANYAN 192.145,49 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

30 Temmuz 2010 22:31

-GANYAN 192.145,49 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 192.145,49 lira ikramiye verdi.  Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 9, 11, 7, 5, 4, 2 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 11, 7, 5, 4, 2 biçiminde neticelenen beşli ganyan 12.377,20 lira, 7, 5, 4, 2 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 1.144,07 lira ikramiye kazandırdı. 3-6, 3, 9 şeklindeki 1. üçlü ganyan 28,16 lira, 5, 4, 2 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 71,10 lira ikramiye verdi.

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