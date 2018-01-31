Ganyan kuponlarına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, altılı ganyan kuponlarına kağıtlarına sarılarak satışa hazırlanmış 264.71 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen A.A. ve G.K.\'nın kaldığı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi\'ndeki eve operasyon düzenledi. A.A. ve G.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada altılı ganyan kupon kağıtlarına sarılarak satışa hazırlanmış 264.71 gram kubar esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve G.K., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.