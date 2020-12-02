Gantz, Netanyahu ile ipleri kopardı; İsrail'de 2 yıl içinde 4. seçimin önü açıldı

İsrail'de üç erken seçimden sonra siyasi rakipler Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz 'ın kurduğu dönüşümlü başbakanlığa dayalı ulusal birlik hükümeti, sadece 6 ay dayanabildi.

İsrail meclisi Knesset'te muhalefetin bu meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle sunduğu önergenin ilk tur oylamada kabul görmesi sonucu, 2 yıl içinde 4. genel seçime gidilmesinin yolu açıldı. 54'e karşı 61 lehte oy alan önerge, meclis yasama komisyonuna gönderildi.

Likud aleyhte oy kullandı

Başbakan Netanyahu, salı günkü açıklamasında, lideri olduğu Likud partisinin aleyhte oy kullanacağını beyan etmişti.

Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklara 2021 bütçesinin geçirilmesi meselesini de ekleyen Savunma Bakanı Gantz ise önergeden yana oy kullandı.

Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz'ın yanısıra önergeyi sunan Yesh Atid ile İşçi Partisi ve Meretz de erken seçimden yana oy verdi.

Komisyondan ve üç oylamadan daha geçmesi lazım

Erken seçim kararının alınabilmesi için önergenin önce meclis komisyonundan geçmesi, ardından yapılacak 3 oylamada da meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Bu durumda erken seçime gidilip gidilmeyeceğinde Arap vekiller belirleyici rol oynayacak, ancak o cephede de anlaşmazlık baş gösterdi. Arap partilerin Ortak Liste ittifakındaki 4 fraksiyondan 3'ü erken seçimden yana oy kullandı, Birleşik Arap Listesi fraksiyonu oylamaya katılmadı.

Önergenin meclis komisyonuna ne zaman geleceği, Netanyahu-Gantz anlaşmazlığının çözülememesi durumunda diğer 3 oylamanın hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

Yıllık bütçe iki ortağın arasını açtı

Koalisyon anlaşması, başbakanlık koltuğuna ilk 1.5 yıl Netanyahu'nun sonraki 1.5 yıl Gantz'ın oturmasını öngörüyordu. Ancak Netanyahu ile Gantz'ın arasındaki fikir ayrılıklarına son olarak yıllık bütçenin geçirilmesi eklendi.

Netanyahu, sadece 2020 yıllık bütçesinin meclisten geçirilmesini isterken, Gantz 2021'in de oylamaya dahil edilmesini talep etti. Anlaşmazlık uzayınca 2020 yıllık bütçesinin oylaması gelecek aya ertelendi.

Yasa gereği, 2020 yıllık bütçesi 23 Aralık'a kadar meclisten geçmezse, zorunlu olarak erken seçime gidilecek.