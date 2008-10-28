G.Antep'te üç eksik var



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da, sakatlığı süren kaleci Murat Şahin, Beto ve Emrah Eren bu maçta forma giyemeyecek.



Celal Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nurullah Sağlam yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Murat Şahin, Beto ve Emrah Eren katılmazken, Mehmet Polat ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı- siyahlı ekip, antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl da izledi. Teknik Direktör Nurullah Sağlam, antrenmanda Tabata ve Zurita ile yakından ilgilenirken, bu iki futbolcuyla uzun süre sohbet etti.





Teknik Direktör Nurullah Sağlam, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, sahaya en iyi sonucu almak için çıkacaklarını söyleyerek, "Trabzonspor'u çok iyi tanıyoruz. Artılarını da iyi biliyoruz. Kendilerine rahat oynama şansı vermemeye çalışacağız" dedi.





Bu arada Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl da, Cumhuriyet Bayramı'nın 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kızıl, yayınladığı mesajında, "Türk Milleti'nin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, yüce milletimizin büyük fedakarlık ve bağımsızlık adına akıtılan kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimizin, bu yıl 85. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Büyük özveriler ve mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimizin, iç ve dış tehditlere, hain saldırılara ve tüm maksatlı düşüncelere karşı sonsuza kadar payidar olabilmesi için dün olduğu gibi bugünde ve yarında hiçbir din, ırk ve köken gözetmeksizin tek yumruk halinde yılmaz savunucusu olacağımızı kıvançla belirtiriz. Tüm Yüce Türk Milleti'nin ve kamuoyunun şanlı Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Gaziantepspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan kupa maçının bilet fiyatları da açıklandı. Futbolseverler, karşılaşmayı Gold B 75 YTL, Kapalı A-B 50 YTL, Maraton 15 YTL, Kale Arkası 7.5 YTL, Misafir 7.5 YTL ödeyerek izleyebilecek.









