G.Antep'te hedef 7 maç 16 puan



Gaziantepspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.



Celal Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nurullah Sağlam nezaretinde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve yönetim kurulu üyeleri izledi. Tesislere gelen Cahit Nakıpoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri de tezahüratlar yaparak, teknik heyet ve futbolculara destek verdi. Antrenmanda futbolcuların hayli hırslı ve istekli oldukları gözlendi.



Teknik Direktör Nurulah Sağlam, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, Konyaspor maçında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Sıkı bir şekilde çalışıp, lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Konyaspor maçının zor bir müsabaka olacağının bilincindeyiz. Aslında ligdeki her maç zorlu geçiyor. Ancak amacımız 7. hafta sonunda 16 puanı yakalamak. Takımda Ivan De Souza'nın dışında eksiğimiz yok. Diğer bütün futbolcularımızla bu maça hazırlanıyoruz" dedi.



Brezilyalı futbolcu Tabata ise, Konyaspor'u yenmek istediklerini belirterek, "Her maçta olduğu gibi bu maça da elimizden geldiği kadar iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızın bizden istedikleri, maçtaki analizleri olsun elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir başarı kazanmak için de Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Takıma günden güne büyüyen bir taraftar desteği olduğunu ifade eden Tabata, "Biz iyi oynadığımız sürece taraftar gücümüz gittikçe artacaktır. Bunun bilincindeyiz. Biz de galip gelerek yolumuza devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.



Konyaspor maçının ardından üst üste oynayacakları Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını düşünmediklerini, şu anda sadece Konyaspor maçına konsantre olduklarını kaydeden Tabata, "Hepsini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Teknik direktörümüzün bize vermiş olduğu talimat kesinlikle bir sonraki maçı düşünmemek. Önümüzde bir Konyaspor maçı var ve bunu düşünüyoruz şu anda. Bu maçtan sonra zorlu iki tane viraj var. Biri Trabzonspor diğeri de Galatasaray. Konyaspor maçını geçtikten sonra bu maçlar hakkında da konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.



