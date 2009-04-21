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Spor

G.Antep'te çifte şok!

Brezilyalı yıldız oyuncu Tabata'nın 4, bugün fıtık ameliyatı olan Erkan Sekman'ın ise 3 hafta kadroda olamayacakları bildirildi.

21 Nisan 2009 03:00


Gaziantepspor, hafta sonu deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Brezilyalı yıldız oyuncu Tabata'nın 4, bugün fıtık ameliyatı olan Erkan Sekman'ın ise 3 hafta kadroda olamayacakları bildirildi.

Pazar günü oynanan Hacettepe maçının ilk yarısında sakatlanan ve dün İpekyolu Primer Hastanesi'nde MR çektiren Tabata'da yırtık tespit edildi. Brezilyalı yıldız oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanı dahil ligin en önemli maçları olan Sivasspor, Kayserispor ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek.

Kulüp yetkilileri, Tabata'nın, yapılan kontrollerinde sol iç yan çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve en az 4 hafta forma giyemeyeceğini belirterek, tedavisine hemen başlandığını ifade ettiler. Öte yandan, uzun süredir sakat olan ve dün ilk kez antrenmana çıkan sağ bek oyuncusu Erkan Sekman'a karın ağrısı nedeni ile geldiği İpekyolu Primer Hastanesi'nde fıtık teşhisi konuldu.

Uzun süre Ankara ve Bursa'da tedavi gören bu futbolcu bugün İpekyolu Primer Hastanesi'nde ameliyat edildi. Erkan Sekman'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


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