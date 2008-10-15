G.Antep'te Beto düzeldi



Turkcell Süper Lig'de 13 puanla 4. sırada bulunan Gaziantepspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Nurullah Sağlam, "Zirveden düşmek istemiyoruz" dedi.



Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:



"Son iki haftayı yeni hocalarıyla puansız geçiren Konyaspor, Gaziantep'de puan için mücadele verecek. Dolayısıyla işimiz kolay değil. Fakat bizim işimiz de zoru kolaya çevirmek. Bu zihniyetle oynayacağız. Artık Konyaspor'un gücünü, eksisini artısını biliyoruz. Kendi saha avantajımız var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirerek galip gelmeyi düşünüyoruz."



Konyaspor maçının gündüz oynanacak olmasından dolayı sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çeken Sağlam, "Tabi bizi bekleyen en büyük sıkıntılardan biri bu olabilir. Çünkü maçın oynanacağı saatte hava sıcaklığı nasıl olur bilinmez. Dünle bugün arasında bile çok farklı bir hava var. Mesela dün çok sıcak bir hava vardı. Bugün ise kapalı olmasına rağmen basık bir hava var. Maç saatinde nasıl olur bilmiyorum. En büyük sıkıntılarımızdan biri geceden gündüze geçmek olacak" dedi.



Beto'nun sakatlığının tam anlamıyla bittiğini ifade eden Sağlam, bu konuda ise şöyle konuştu: "Şans verirsek oynayacak. Sadece fizik olarak biraz eksik. O da normal, kaç haftadır oynamıyor."



BEKİR UMUTLU



Gaziantepspor'un başarılı defans oyuncularından Bekir İrtegün "Çok iyi bir performansımız var. Seri yapmak istiyoruz. Bunun için de Konya maçını da almak istiyoruz. Lige verilen arayı iyi geçirdik. İnşallah iyi bir oyunla istediğimizi alırız. Çünkü iki hafta zorlu maçlarımız var. Son haftalarda aldığımız güzel galibiyetlerin ardından hafta sonu oynayacağımız Konyaspor maçında taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum" dedi.



MURAT: "KONYA DÖNÜM MAÇI"



Gaziantepspor'un başarılı file bekçisi Murat Şahin de, "İlk altı haftayı iyi geçirdik. Bunun devamının gelmesi için de önümüzde önce Konya, daha sonra da Trabzonspor ve Galatasaray maçları var. Bu maçlara daha güçlü çıkmamız için Konya maçını mutlaka almamız gerekiyor. Biz çıktığımız her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Bu içerde oynayacağımız bir maç. Onları yenebilecek bir güçteyiz" şeklinde konuştu.







