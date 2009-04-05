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Spor

G.Antep ile G.Saray 46. kez

Ligde yarın Gaziantepspor ile Galatasaray 46. randevuda karşılaşacak.

05 Nisan 2009 03:00


Ligde yarın Gaziantepspor ile Galatasaray 46. randevuda karşılaşacak. Galatasaray, Gaziantepspor'u deplasmanda 4 sezondur yenemiyor.

Galatasaray ile Gaziantepspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda, sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 25-8 üstünlüğü bulunurken, taraflar 12 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı toplam 77 gole, Gaziantepspor 32 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gaziantepspor, şimdiye dek Gaziantep'te 22 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakip sahada yapılan maçlarda rakibini 10 kez yenerken, ev sahibi ekip 5 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Gaziantep'teki 7 maç berabere sonuçlanırken, Galatasaray 32, Gaziantepspor ise 20 gol attı.

GALATASARAY DEPLASMANDA 4 SEZONDUR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında ligde 4 sezondur galip gelemiyor.

Rakibini Kamil Ocak Stadı'nda en son 2003-2004 sezonunda 2-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, daha sonraki 4 sezonda 2 kez yenilip, 2 kez berabere kalırken, 3 puanı bir arada göremedi.

Geçen sezon Gaziantep'te yapılan maç 1-1 sonuçlanmıştı.

SON 11 MAÇ

Galatasaray ile Gaziantepspor takımları arasında yapılan son 11 lig maçındaki sonuçlar şöyle:

2003-2004 Sezonu:
Gaziantepspor - Galatasaray: 1 - 2
Galatasaray - Gaziantepspor: 3 - 0

2004-2005 Sezonu:
Gaziantepspor - Galatasaray: 1 - 0
Galatasaray - Gaziantepspor: 5 - 1

2005-2006 Sezonu:
Gaziantepspor - Galatasaray: 2 - 2
Galatasaray - Gaziantepspor: 6 - 0

2006-2007 Sezonu:
Galatasaray - Gaziantepspor: 2 - 2
Gaziantepspor - Galatasaray: 1 - 0

2007-2008 Sezonu:
Gaziantepspor - Galatasaray: 1 - 1
Galatasaray - Gaziantepspor: 0 - 0

2008-2009 Sezonu:
Galatasaray - Gaziantepspor: 3 - 1

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