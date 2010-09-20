G.Antep-Bursa maçı yarıda kaldı!

T24

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Bursaspor, Ömer Erdoğan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından tribünlerden protestolar yükselirken sahaya yabancı cisimler atılmaya başladı.

63. dakikada yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın başına isabet eden ve yaralanmasına neden olan cisim nedeniyle maç tatil edildi. Olayı ev sahibi seyirci gerçekleştirdiği için müsabaka, konuk takım lehine hükmen galip ilan edilecek. Gaziantepspor'a büyük olasılıkla iki maç seyircisiz oynama cezası verilecek.



Hakem Deniz Çoban tarafından 63. dakikasında tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor maçı konuk takım lehine hükmen galibiyet olarak tescil edilecek. Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesine göre maç tatil edildiği için federasyon yönetim kurulu kararı ile üç puan Bursaspor'un hanesine yazılırken, disiplin kuruluna sevk edilecek Gaziantepspor kulübüne de büyük bir olasılıkla 2 maç seyircisiz oynama cezası verilecek.



Yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın başına isabet eden ve yarılmasına neden olan olaylar nedeniyle tatil edilen maçın sonucuyla ilgili karar, hakem ve temsilci raporları federasyona ulaşmasının ardından, gelecek hafta salı günü verilecek.



Bu gelişmelerden sonra Bursaspor ligdeki beşinci maçını da kayıpsız geçerek puanını 15'e yükseltecek. Gaziantepspor ise alacağı hükmen yenilgiden sonra iki puanda kalacak.



Bu arada başına yabancı cisim isabet eden yardımcı hakem Muharrem Yılmaz yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasından çıkartılarak Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’ne rapor için götürüldü. Yılmaz’ın ambulansa bindirilişi sırasında kapalı tribünde bulunan bir grup taraftar tepki gösterdi.



Temsilci el kitabında, "Oyuna müdahaleler ve tamamlanamayan müsabakaların sonuçları" bölümünün 4. maddesinde de şu ifade bulunuyor:



4. Hakeme, dördüncü hakeme, yardımcı hakemlere yönelik oyuncuların, teknik alandakilerin, seyirci veya diğer görevlilerin fiili saldırıları;

a- Bir oyuncunun, bir teknik adamın, bir seyircinin veya bir görevlinin hakeme fiziki saldırısı olmus, ancak hakem bundan etkilenmemis ise, ilgiliyi oyun alanından çıkartıp gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra oyunu baslatmalıdır.

b- Bu fiziki saldırı sonucu hakem yaralanmıs, tartaklanmıs bunun sonucu bir travma geçirmis veya psikolojik olarak çöküntü içerisine girerek oyunu yönetemeyecek hale gelmis ise, hakem soyunma odasına giderek oyunu tatil etmelidir.

Kulüpler Birliği Vakfı bugün İstanbul'da toplanarak, tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor maçını görüşecek. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın da katılacağı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, "maçı tatil etme kararı"nın görüşüleceği öğrenildi.





Bursaspor öndeydi



Gaziantep sahaya, Karcemarskas, Yalçın , Elyasa, Emre, De Souza, Zurita, Serdar, Ismael Sosa, Olcan, Popov, Julio Cesar, 11'i ile çıkarken, Bursa ise maça İvankov, Svensson, Sercan, Mustafa, Ergic, İbrahim, Ömer, Ozan, Volkan, Batalla ve Ali 11'i ile başladı. Maç yarıda kaldığında yeşil-beyazlılar, Ömer'in 56’daki golüyle 1-0 öndeydi.





İkna edemediler



Yardımcı hakeminin yaralanmasının ardından orta alana gelen hakem Deniz Çoban'ı ikna etmek için iki takım teknik direktörü çok çalıştı. Gaziantepspor'un teknik patronu Tolunay Kafkas ile Bursaspor'un hocası Ertuğrul Sağlam, Çoban'ın yanına giderek maçı devam ettirmesi yönünde konuşmasına rağmen tecrübeli hakemin kararı değişmedi.



Basın toplantısı sırasında masayı yumruklayan Kafkas, hakemlerin maçı tatil ettiğini açıkladıktan sonra şunları söyledi: “Hakem, ısrarlarıma rağmen içeri girdi. Maçın bu şekilde bitmesinden hicap duyuyorum. Ligde bu olayın çok daha ağırları yaşandı ama oynandı. İki takım taraftarları, maçtan önce birlikte yemek yedi. Maç centilmence sürüyordu. Tamam kabul ediyorum, taş atan hatalı ama hakem olarak sen hiç değil misin? Bir takım bu kadar ağır biçimde cezalandırılır mı? Utanç ve hicap verici bir durum. Başka bir şey söylemiyorum."





‘Sarı kart bile yoktu’



Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da maçın yarıda kalmasından mutlu olmadığını belirtti. Sağlam, "Hele hele Gaziantep gibi bir yerde bu olayın olması çok üzücü. Maçtan önce taraftarlar, iki takımı önlerine çağırdılar ve alkışladılar. Maçta çok centilmence devam ediyordu. Sarı kart bile yoktu. Gaziantepspor için çok üzüldüm. 90 dakikayı bitirip 3 puan almak isterdim. Açıkçası bu işten keyif almadım" dedi.





Ne güzel de başlamıştı!



Gaziantepspor ile Bursaspor arasındaki dostluk rüzgârı, herkesin alkışlayacağı cinstendi. Yönetimi, taraftarı, futbolcusu, teknik adamı hepsi birbirine saygılı, hepsi dost canlısıydı.

Karşılaşmadan öncesi Gaziantep Gençlik 27 Grubu, takımlarını desteklemek için Gaziantep’e gelen Bursaspor'un Texas Grubu’na bir yemek verdi. Ancak hakemi protesto adına yapılan bir yanlış hareket, tüm güzelliklere gölge düşürdü. Maç sonu da iki takım taraftarı birbiri lehine tezahürat yaptı.

