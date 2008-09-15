G.Antep 90'da yıkıldı



Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor, kendi evinde ligin puansız takımlarından Ankaragücü ile iki kez öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'de, Gaziantepspor ile Ankaragücü arasında yapılan maçta puanlar paylaşıldı: 2-2



Maça ev sahibi Gaziantepspor ilk yarıda genelde oyunun hakimiydi. Ligin ilk iki haftasında adından sıkça söz ettiren golcü oyuncuları Tabata ve Beto ile gol pozisyonları yakaladı ev sahibi takım.



Maç öncesi sakatlığından dolayı oynaması şüpheli olan Beto, 26. dakikada sakatlığının nüksetmesi üzerine yerini yeni transfer Eduardo'ya bırakmak zorunda kaldı.



14. dakikada G.Antepspor tecrübeli futbolcusu Erman Özgür'ün ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçtiği maçta daha sonra iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın ikinci yarısında deplasman takımı Ankaragücü Iglesias'ın attığı golle beraberliği yakalamayı başardı. G.Antepspor, Ivan De Souza ile tekrar öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında Chaabani'nin golüne engel olamayında ligdeki ilk puanını kaybetti.



Deplasman takımı Ankaragücü de bu sonuçla bu sezon ilk puanını almış oldu.



GAZİANTEPSPOR: 2 - ANKARAGÜCÜ: 2



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bülent Gökcü x, Baheddin Duran x

Gaziantepspor: Murat Şahin xx, Murat Ceylan xx, Erkan Sekman xx (Dk. 64 Emrah Eren xx), Mehmet Yozgatlı xxx, Zurita xx, Tabata xxx, Deumi xxx, Erman Özgür xx, Beto x (Dk. 26 Eduardo xx), Mehmet Polat xxx, Ivan De Souza xxx

Ankaragücü: Serkan xx, Burak xx, Elyasa x, Cem Can xx, Jaba x (Dk. 67 Gökhan Emreciksin x), Murat Duruer xx, İbrahim Ege x, İgleias xx (Dk. 79 Mehmet Yılmaz x), Murat Erdoğan xx, İlkem x (Dk. 82 Metin Akan x), Chaabani xx

Goller: Dk. 14 Mehmet Yozgatlı, Dk. 75 İvan De Souza (Gaziantepspor) Dk. 50 İgleias, Dk. 90 Chaabani (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Erman Özgür, Dk. 40 Zurita (Gaziantepspor), Dk. 34 Cem Can, Dk. 54 Jaba, Dk. 74 Burak, Dk. 82 İlkem (Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 87 Mehmet Yozgatlı, Dk. 90 Deumi (Gaziantepspor), Dk. 90 İbrahim Ege, Dk. 90 Chaabani (Ankaragücü)





MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmaya Gaziantepspor daha iyi başladı.



3. dakikada Erman Özgür ceza sahasına girerken düşürüldü. Serbest atışı Tabata kullandı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.



10. dakikada Zurita, sağdan Ankaragücü ceza sahasın ortaladı. Mehmet Yozgatlı'nın penaltı noktasından vurduğu top defanstan geri döndü, İvan müsait pozisyonda meşin yuvarlağı tamamlayamadı.



14. dakikada Gaziantepspor aradığı golü buldu. Tabata kazanılan serbest vuruşu kullandı. Mehmet Yozgatlı'nın penaltı noktasında uçarak kafayla vurduğu meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan filelerle buluştu: 1-0



26. dakikada Beto sakatlanarak yerini Eduardo'ya bıraktı.



İKİNCİ YARI



50. dakikada kornerden gelen topu Gaziantepspor defansı uzaklaştırdı. Murat Erdoğan'ın yeniden Gaziantepspor ceza sahasına gönderdiği topta Gaziantepspor defansı pozisyonu ofsayt olarak değerlendirip duraklayınca İgleias, topu filelerle buluşturdu: 1-1



72. dakikada Murat Duruer, Gaziantepspor ceza sahasına girdi ve bekletmeden meşin yuvarlağa vurdu, top kaleciden döndü. Deumi tehlikeyi önledi.



75. dakikada Gaziantepspor aradığı ikinci golü buldu. İvan soldan hızla Ankaragücü ceza alanına girdi ve bulunduğu bölgeden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top Ankaragücü fileleriyle buluştu: 2-1



84. dakikada Eduardo bekletmeden topu Tabata'ya uzattı. Bu oyuncu Ankaragücü ceza alanına girdi ve kalecenin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top üstten auta gitti.



90. dakikada, Chabbani, korner atışı kazandı ve iyi yükselerek topu filelere gönderdi: 2-2



Chabbani, gol sevinciyle formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Maç sonucunda taraftarlar hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Hakemler yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına girdi.

