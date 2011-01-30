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Dünya

GANNUŞİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR LONDRA (A.A)

30 Ocak 2011 12:58

-GANNUŞİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR LONDRA (A.A) - 30.01.2011 - Tunus'ta halk ayaklanmasıyla devrilen Zeynelabidin Bin Ali yönetiminin önde gelen muhaliflerinden Raşid Gannuşi, İngiltere'den ülkesine dönüyor. İslamcı Ennahda partisinin lideri Gannuşi'nin ülkesine dönmek üzere Londra'da havalimanına gittiği, kızı tarafından açıklandı.  Ülkesine öğle saatlerinde varması beklenen Gannuşi, 20 yılı aşkın bir süreden beri yurt dışında yaşıyor.  -BİN ALİ'NİN KAYINBİRADERİ KANADA'DAN SIĞINMA İSTEDİ Bu arada, Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin kayınbiraderi, Tunuslu milyarder işadamı Belhassen Trabelsi, Kanada hükümetinden sığınma talebinde bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, geçen hafta ailesiyle birlikte Kanada'ya gelen, Bin Ali'nin eşi Leyla Trabelsi'nin kardeşi Belhassen Trabelsi'nin sığınma başvurusunda bulunduğunu söyledi. Kanada kanunlarına göre sığınma taleplerinin kabul veya reddedilmesi hakkındaki karar, ülkedeki kapsamlı temyiz süreci nedeniyle yıllarca sürebiliyor.

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