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Dünya

GANNUŞİ: KAOS TOHUMU EKENLERE SIFIR HOŞGÖRÜ TUNUS (A.A)

17 Ocak 2011 10:48

-GANNUŞİ: KAOS TOHUMU EKENLERE SIFIR HOŞGÖRÜ TUNUS (A.A) - 17.01.2011 - Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi, geçiş dönemindeki yetkililerin, ülkede kaos tohumu ekenlere karşı kesinlikle hoşgörü göstermeyeceği yönünde uyarıda bulundu. Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin halk baskısıyla 23 yıllık iktidarını bırakıp kaçmasının ardından Tunus'u seçimlere götürecek hükümeti kurmakla görevlendirilen Gannuşi yaptığı açıklamada, ülke güvenliğini tehlikeye sokanların affedilmeyeceğini belirtti. Eski devlet başkanının yandaşlarının ülke genelinde korku ortamı yaratıp Bin Ali'ye geri dönüş zemini hazırladığından şüpheleniliyor. Gannuşi, kaos ortamı yaratmaya çalışan çetelerden büyük bölümünün yakalandığını da kaydederek, ordu, polis ve ulusal muhafızlar olmak üzere güvenlik güçlerinin ulusun ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için kahramanca bir iş çıkardığını söyledi.

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