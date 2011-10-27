-Gannuşi: "Türkiye büyük değer" TUNUS (A.A) - 27.10.2011 - Tunus'ta pazar günü yapılan tarihi seçimlerden birinci çıkan Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, Türkiye'de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Seçimlerden birinci parti çıkan Ennahda'nın genel merkezinde seçim sonrası ilk mülakatını AA'ya veren Gannuşi, Van'daki felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk halkına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifa dilediğini söyledi. Raşid Gannuşi, "Seçimlerden birinci parti çıkmamızın ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bizi arayıp tebrik etti" dedi. Başarıyla tamamladıkları seçimlerden sonra, şu anda milli mutabakat hükümeti kurmayı sağlayacak geniş bir koalisyon için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Gannuşi, bu koalisyon için önşartlarının bulunmadığını, eski Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali rejimiyle mücadele etmiş tüm siyasi partilerle temas halinde olduklarını ifade etti. Seçimlerde yeni anayasayı hazırlayacak Ulusal Kurucu Meclis üyeliği için adaylık başvurusunda bulunmayan Raşid Gannuşi, cumhurbaşkanlığı için de aday olmadığını, ancak, bunun siyasi yaşamına son vereceği veya politika sahnesinden çekileceği anlamına gelmediğini söyledi. Gannuşi, "Siyasetçi olmak için bakan ya da başbakan olmak gerekli değil" dedi. -"Türkiye büyük değer" Ennahda hareketinin lideri Gannuşi, Türkiye'nin büyük bir değer olduğunu ve ekonomik kalkınmada ikinci büyük ülke olduğunu belirterek, Tunus'un Türkiye'nin elde ettiği başarı ve deneyimlerden faydalanabileceğini, bunlardan ders çıkarabileceğini kaydetti. Türkiye'nin demokrasisi açısından da kendileri için örnek ülke olduğunu kaydeden Raşid Gannuşi, "Türkiye ile Tunus arasında çok iyi ilişkiler var. Gelecekte bu ilişkilerin daha da gelişmesini sağlayabilecek bir ortamın olmasını arzu ederiz" diye konuştu. Tunus'taki seçimlerin galibi Ennahda'nın lideri Gannuşi, kurulacak hükümette kadın bakanların mutlaka bulunacağını belirterek, partisinin kampanyası sırasında görev yapan tüm seçim danışmanlarının da Tunuslu olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada, ülkedeki seçimleri düzenleyen bağımsız seçim kurulu Isie'nin kısmi seçim sonuçlarına ilişkin son açıklamasına göre, 217 sandalyeli kurucu mecliste Ennahda'nın sandalye sayısı 53'e yükseldi. Tunus'ta pazar günü yapılan seçimlerden sonra 27 seçim bölgesinden sonucu açıklanmayan 13 bölge kaldı. Ennahda partisi yetkilileri, ulusal mutabakat hükümetinin en kısa sürede, en fazla bir ayı geçmeyecek sürede kurulmasının gerekli olduğuna işaret ettiler.