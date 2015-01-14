Ganj Nehri'nden 104 ceset çıkartıldı

Hindistan'da birçok kişi tarafından kutsal kabul edilen ve ölülerin yıkandığı Ganj Nehri'nde 104 ceset bulundu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Ganj Nehri'nden 100'den fazla ceset çıkarıldı. Cesetlerin kime ait olduğu ya da neden nehirde oldukları bilinmiyor. Ancak Hindistan medyasında yer alan haberlerde bu cesetlerin yoksul aileler tarafından nehre atılan ya da nehir kenarına gömülen ölüler olabileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Salı günü, Uttar Pradeş'in Unnao bölgesinde nehrin üzerinde çok sayıda cesedin olduğu görüldü. Köylüler, kıyıya vuran cesetleri, etraflarında köpek ve akbabaların toplanması üzerine fark ettiklerini söyledi. Bugün bölgede yeni cesetler bulundu. Yetkililer, bulunan ceset sayısının 104'e ulaştığını açıkladı.

Cesetler su çekilince yüzeye çıktı

Bölge savcısı Saumya Agarwal, "Nehir sularının çekilmesiyle cesetlerin yüzeye çıktığını tahmin ediyoruz. Cesetlerin neden orada olduklarını araştırıyoruz. Doktorlardan oluşan bir ekip cesetlerden örnek alacak" dedi.

Ölülerini, Hint geleneklerine göre yakacak parası olmayan ailelerin bu yola başvurmuş olabileceği düşünülüyor. Birçok Hintli, Ganj'ı kutsal bir nehir olarak kabul ediyor ve ölülerini nehrin kıyılarında yakıyor. 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki nehir, sanayi atıkları, tarım ilaçları ve kanalizasyon nedeniyle aşırı derecede kirlenmiş durumda. Başbakan Narendra Modi geçen yılki seçim zaferinden sonra nehrin temizleneceği vaadinde bulunmuştu.