Gangnam'ın yanı başındaki sefalet

PSY'nin şarkısıyla ünlenen ve lüks olmasıyla bilinen Güney Kore'deki Gangnam bölgesinin yakınındaki 2 bin kişi sefalet içinde yaşamını sürdürüyor.

1988 yılında Seul Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının olduğu dönemde buraya yerleşen 2 bin kişi bugün metrekaresi 10 bin dolardan başlayan evlerin satıldığı Gangnam'ın kıyısında açlık ve sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Taksi şoförlerinin dahi girmek istemediği Guryong ile Gangnam'ın arasında sadece 6 şeritten oluşan bir yol ve 30 hektardan oluşan ağaçlık bir arazi bulunuyor.

Seül'ü bilenler, Guryong ve Gangnam'ı eşitsizliği birbirine bu kadar uzak ve bir o kadar da yakın bir sembol olarak nitelendiriyor.

Seul'ü gösteren hiçbir haritada yer verilmeyen Guryong'da yaşayanlar dini grupların ve gönüllülerin yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.