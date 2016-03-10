Gandi'nin torunu: Dedemden haksızlıklara sessiz kalmamayı öğrendim

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin torunu, kadın hakları savunucusu Ela Gandi, Afrika'da haksızlığa uğrayan kadınların ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirterek, "Dedemden haksızlıklara karşı sessiz kalmamayı öğrendim" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Gandi, Afrika'da kadının ezildiğini ve haksızlığa uğradığını, beyaz ve siyah kadınlar arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi.

ANKA Kadın Araştırmaları Merkezi'ni ziyareti sırasında konuşan Gandi, toplumun kadına yönelik yaklaşımı nedeniyle kadın hakları savunucusu olduğunu belirtti.

Gandi, Güney Afrika'da beyaz kadınların siyah kadınlardan ayrı tutulduğunu vurgulayarak, "Güney Afrika'da beyaz kadınlar evde iş yapmazlar. Toplumda da yerleri oldukça ayrıdır. Siyahi kadınlara göre üstün tutulurlar" dedi.

Gandi, Güney Afrika'da kadın hareketlerinin demokratikleşme hareketleriyle birlikte başladığını, bunun için mecliste komiteler kurulduğunu söyledi. Komitelerde ilk söz sahibi oldukları zamanlarda, kadınların sayısının az olduğuna değinen Gandi, yeni yasalarla birlikte kadınların Meclis'te daha çok temsil edilmeye başladığını kaydetti.

Dedesi, Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandi'den şiddetsiz eylemi öğrendiğini belirten Ela Gandi, "Dedem Gandi'den haksızlıklara karşı sessiz kalmamayı öğrendim. Haksızlıklara karşı ayakta durmamız ve sesimizi yükseltmemiz gerektiğini öğrendim. Ne olursa olsun yanlış bir şeyle karşılaştığımızda müdahalede bulunmalıyız" dedi.