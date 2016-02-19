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Dünya

Gana'da trafik kazası; 71 ölü

Yaralanan 13 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi

19 Şubat 2016 01:28

Gana'nın kuzeyindeki turistik şehir Kintampo'da, bir yolcu otobüsünün domates yüklü kamyonla çarpışması sonucu 71 kişi öldü,13 kişinin ise durumu ciddi.

Hürriyet'in haberine göre; Bölge polisinin verdiği bilgiye göre, Gana'nın kuzeyinde bir yolcu otobüsü domates yüklü bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Ülkede son zamanlarda kaydedilen en ölümcül kazada, 70 kişi hayatını kaybetti. Başkent Akra'nın 400 kilometre kuzeyinde bulunan Brong-Ahafo bölgesindeki turistik şehir Kintampo'da dün gece meydana gelen söz konusu kazada, 13 kişininse durumu ciddiyetini koruyor. Yaralıların bölgedeki devlet hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kazayla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama, yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı diledi.

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