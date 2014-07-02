Gana'da Ebola zirvesi



11 Batılı ülkenin sağlık bakanları Akra'da düzenlenen iki günlük bir toplantı için biraraya geldi. Toplantı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hamiliğinde yapılıyor.

Uzmanların da katıldığı toplantıda Ebola salgınına karşı alınabilecek önlemler üzerinde durulacak.

WHO örgütünün verilerine göre Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yüzlerce kişi Ebola virüsünden can verdi.

Belirtileri ishal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateş olan virüs, organ yetmezliğine yol açıyor.

Tedavisi bulunmayan Ebola'ya yakalananların yüzde 90'ı hayatını kaybediyor.