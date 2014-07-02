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Dünya
Deutsche Welle

Gana'da Ebola zirvesi

Afrika, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınına karşı çözüm arıyor.

02 Temmuz 2014 13:30


11 Batılı ülkenin sağlık bakanları Akra'da düzenlenen iki günlük bir toplantı için biraraya geldi. Toplantı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hamiliğinde yapılıyor.

Uzmanların da katıldığı toplantıda Ebola salgınına karşı alınabilecek önlemler üzerinde durulacak.

WHO örgütünün verilerine göre Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yüzlerce kişi Ebola virüsünden can verdi.

Belirtileri ishal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateş olan virüs, organ yetmezliğine yol açıyor.

Tedavisi bulunmayan Ebola'ya yakalananların yüzde 90'ı hayatını kaybediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfrikaEbolaBatılıAkraDünya SağlıkGine LiberyaSierra LeoneDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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