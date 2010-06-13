Gana, kupanın ilk penaltısı ile 3 puana ulaştı

T24 -

Mert Aydın: Sırbistan yalnız bireysel yeteneklerle bir yere varamaz

GANA - SIRBİSTAN: 1 - 0

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın da karşılıklı atakları vardı. Gana'da Asamoah, Prince Tagoe ve Andre Ayew Sırbistan'da ise Nicola Zigic, Marko Pantelic ve Milos Krasic beklenildiği gibi etkili bir futbol sergilediler. Bu futbolcuların bütün çabaları gol için yeterli olmadı ve ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.İkinci yarıya iyi başlayan takım Gana oldu. Andre Ayew'in etkili futboluyla Sırp savunmasını zorlayan Afrika temsilcisi birçok gol pozisyonundan son pas ve şut sıkıntısından dolayı gol çıkaramadı. Sırbistan ise Zigiç ile mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı. 60. dakikada Asamoah Gyan'ın kafa vuruşu kaleci Stojkovic'i bir hayli zorlarken 74. dakikada Aleksandar Lukoviç ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kaldıktan sonra Sırbistan Gana kalesinde daha etkili olmaya başladı. 79. dakikada Panteliç'in vuramadığı topta Krasiç'in şutunu kaleci Kingson harika kurtarırken maçın en tehlikeli atağında kalesini gole kapadı.83. dakikada sol kanattan yapılan ortada Sırbistan'dan Kuzmanovic, topu ceza sahası içerisinde elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Asamoah Gyan topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Gana'nın kalesinde uzun süre ülkemizde oynayan Richard Kingson 90 dakika boyunca mücadele ederken eski Fenerbahçeli Stephen Appiah ise 73. dakikada oyuna girdi.Hepimiz Sırbistan'ın elemelerdeki iyi performansı ve güçlü kadrosuyla bu turnuvada iyi şeyler yapacağına inanmıştık. Gana 4 yıl öncesine göre daha az formda olan oyuncularıyla sanki toz şeker gibi dağılacak sandık. Unuttuğumuz futbolun kağıt üzerinde değil çim sahada oynandığıydı.Gana maç boyunca rakibinin oyununu bozmaya yönelik oynadı. Enerjik oyununu iyi bir bitiricilikle birleştirseydi, Sırbistan karşısında 85. dakikayı beklemesine gerek kalmazdı. Tam Gana yorulmuşken Sırbistan'ın 10 kişi kalması Afrika'lıları rahatlattı.Sırbistan sadece bireysel yeteneklerle bir yere varamaz. Bu mağlubiyet ile gruptan çıkma şanslarını mucizelere bıraktı.Loftus VersfeldHector Baldassi (Arjantin), Ricardo Casas (Arjantin), Hernan Maidana (Arjantin)Vladimir Stojkoviç, Aleksandar Kolarov, Nemanja Vidiç, Branislav İvanoviç, Nenad Miljas (Dk. 62 Zdravko Kuzmanoviç), Marko Panteliç, Dejan Stankoviç, Aleksandar Lukoviç, Milan Jovanoviç (Dk. 76 Neven Subotiç), Nikola Zigiç (Dk 69. Danko Lazoviç), Milos KrasiçRichard Kingson, Hans Adu Sarpei, John Pantsil, John Mensah, Isaac Vorsah, Anthony Annan, Kwadwo Asamoah (Dk 73. Stephen Appiah), Dede Ayew, Asamoah Gyan (Dk. 90 Quincy Owusu-Abeyie), Kevin-Prince Boateng (Dk. 90 Lee Addy), Prince TagoeDk. 84 Gyan (Penaltıdan)Dk. 74 Lukoviç (Sırbistan - 2. sarı karttan)Dk. 19 Zigiç, Dk. 54 Lukoviç, Dk.83 Kuzmanoviç (Sırbistan) Dk. 26 Vorsah, Dk. 89 Tagoe (Gana)