Gana'da 10 yıla kadar hapis cezası öngören LGBTİ+ karşıtı yasa tasarısı tepki çekti

Gana’da LGBTİ+ toplumuna 10 yıla kadar hapis cezası öngören eşcinsellik karşıtı yasa tasarısı meclise sunuldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, parlamentoya sunulan yasa tasarısının bir kopyası sızdı. Tasarıya erişimi olan diplomatların doğruladığı “Uygun cinsel haklar ve Gana aile değerleri yasa tasarısı”, sosyal medyada tepki çekti.

Yasa tasarısı, Gana’nın bağımsızlığından bu yana LGBTİ+’yi suç gösteren ilk adım olarak görüldü.

Gana’da LGBTİ+ye yönelik, baskı son zamanlarda giderek arttı. Şubat ayında LGBTİ+ topluluğu için bir alan sunan merkez, siyasetçiler ve dini gruplar tarafından tepki gördükten sonra kapatıldı.

Yabancı diplomatlar, yasa tasarısıyla ilgili endişelerini Gana hükûmetine belirttiklerini aktardı. Gana parlamentosu henüz tasarıyı incelemek üzere bir komite kurmadı. Tasarının çeşitli düzenlemelerden geçmesi bekleniyor.