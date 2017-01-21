Gamze Özçelik'ten El Bab şehidi için duygusal paylaşım: Daha dün konuştuk, şimdi cevap alamıyorum...

Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamın El Bab bölgesinde bulunan askeri birliklere yönelik olarak IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerin cenazesi memleketlerine gönderilirken, yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın oyuncu Gamze Özçelik’in arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Bombalı araçla saldırı

TSK dün sabah yaptığı açıklamada, Türk ve koalisyon savaş uçaklarının hava harekâtları sonucu Suflaniyah’ta kontrolün sağlandığını duyurdu. Adından burada küçük bir barınma yeri kuruldu.



IŞİD dün saat 13.40’dabarınma yerine bombalı araçla saldırı düzenledi. Barınma yerinde nöbet tutan askerler IŞİD’e ait olduğunu değerlendirdikleri aracın geldiğini fark edince hemen makineli tüfeklerle karşılık vermeye başladılar. Araç son sürat barınma yerine doğru gelirken demir bariyeri aşamadı. Çatışma sürerken bir IŞİD’lİ terörist aracı patlattı. Bu patlamanın etkisiyle demir bariyerin yakınında bulunan 5 asker şehit düştü, arkadaki 9 asker ise yaralandı. Ankara’ya gelen ilk raporda, patlama öncesi çıkan çatışmada 6-7 IŞİD’linin öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Askeri kaynaklar, Türkiye’ye getirilen yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Saldırıdan sonra TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bir kısmının tedbir amaçlı olarak bölgeden çekildiği öğrenildi.



Başbakan ile karavana



Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile Gaziantep’te Geri Gönderme Merkezi’nde aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biriydi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın (24), Samsun Çarşambalıydı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır (28) altı gün önce Zonguldak Devrek’teki evindeydi. Piyade Uzman Onbaşı Mete Can’ın (25) Hatay Dörtyol’da 2 ay önce evlendi. Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk’un Giresunluydu.



Gamze Özçelik’in arkadaşı

Şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, oyuncu Gamze Özçelik'in yakın arkadaşı çıktı.

Selim Topal'ın fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Özçelik, duygusal bir de yazı kaleme aldı.

"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab Operasyonunda şehit olan askerler Piyade Uzman Onbaşı Mete Can, Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır için Gaziantep'te uğurlama töreni düzenlendi.

Gaziantep Hava Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, CHP İl Başkanı Hayri Sucu katıldı.

Silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bindirilen şehitler, Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 ayrı uçakla, memleketlerine doğru yola çıktı.