'Gamze Cizreli' Türkiye'nin kadın girişimcisi seçildi

T24-



GİRİŞİMCİLERİN YÜZDE 14.7'Sİ KADIN



Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de girişimcilerin sadece yüzde 14.7'sinin kadınlardan oluştuğunu söyledi.



Karadere, Türkiye'nin kalkınması, dünyanın birinci liginde yer alabilmesi ve dünya pazarlarında rekabet edebilmesi için özellikle kadın girişimcilerin her alanda var olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



Nafiz Karadere, “Kadın girişimci sayısını gelişmiş ülke standartlarına ulaştırmak için topyekun seferberlik yapmamız, omuz omuza vermemiz şart” dedi.

Türkiye'de bugünkü ortamda işlerini kurmak veya büyütmek isteyen kadın girişimcilerin bilgi, cesaret ve finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karadere, bu ihtiyaçtan yola çıkarak Kadın Girişimci Destek Paketi'ni hazırladıklarını, bugüne kadar paket kapsamında kullandırdıkları 9 bin 100 krediyle toplam 280 milyon lira tutarında finansman sağladıklarını bildirdi.



Karadere, KAGİDER'le birlikte düzenledikleri “Kadın Girişimci Buluşmaları” ile bugüne kadar 9 ilde bin 700 girişimciyle bir araya geldiklerini anlattı.

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın ilk yılında başvuru sayısı 113 iken bugün bu sayının 3 bin 600'ü aştığını söyleyen Karadere, “Ülkemizdeki kadın girişimci sayısını artmasının, Türkiye'nin istikrarlı, sürdürülebilir ve verimli büyümesine katkı sağlayacağına, iş yapış şekillerine yeni bir üslup, ticaret hayatına ise farklı değerler katacağına inanıyoruz” diye konuştu.



“SİZLER TÜRKİYE'NİN TEMEL TAŞLARISINIZ”



KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç da Türkiye'de kadın girişimci olarak var olup büyüyen her kadının fazlasıyla ödüllendirilmeyi ve desteklenmeyi hak ettiğini söyledi.



Jüri toplantılarında 15 kadının hikayesini dinlediğini, hepsinin ortak noktasının gözlerinin içindeki umut dolu enerji olduğunu ifade eden Onanç, “Ama bir tanesi vardı ki beni gerçekten çok etkiledi. Benim yaşantımda bundan sonra unutamayacağım bir tecrübeydi. Bütün kariyeri boyunca kendisinin bir başkasına verdikleriyle hayata anlam katmayı kendisine düstur edinmiş. Yaşamın aslında almaktan değil, vermekten geçtiğini bizlere gösterdi. Sizler memleketimizin geleceğisiniz, umudumuzsunuz. Siz Türkiye'nin laik demokratik bir ülke olması için çok önemli, vazgeçilmesi mümkün olmayan temel taşlarısınız. İyi ki varsınız” diye konuştu.



Capital, Ekonomist ve Pcnet dergilerinin Yayın Direktörü M. Rauf Ateş de Türkiye'de kadınların iş hayatına katılım, üst düzey yönetimde yer alma anlamında Avrupa ve Amerika'nın hiç de gerisinde olmadığını belirtti.



Türkiye'de genel anlamda yeteri kadar girişimci olmadığını da ifade eden Ateş, “Türkiye'de 1.2 milyon işletme var. ABD'de birkaç yılda kurulan şirket sayısı 1 milyona ulaşıyor. ABD'de 3 milyon kadın işletmesi var. Bunlar toplam işletmenin yüzde 28'ine denk geliyor. Toplam 23 milyon kişiye iş veriyorlar ve ABD ekonomisine 3 trilyon dolara yakın katkıda bulunuyorlar. Girişimcileri özendirmek, teşvik etmek gerekiyor” dedi.



SANAYİCİ İŞ KADINI İKİNCİ OLDU



Birincilik ödülünü alan Gamze Cizreli, 1993-2005 yılları arasında Ankara'nın restoran sektörüne, aralarında Cafemiz ve Kuki'nin de bulunduğu birçok markayı kazandırdı. Cizreli, 2007'de “sıfırdan” başlamaya karar vererek, Ankara'da Bigchefs markasını hizmete sundu.Bigchefs restoranları, 2009 sonu itibarıyla yıllık 15 milyon liralık ciroya ulaştı. Cizreli, yeni markalar yaratarak yurt dışına da açılmayı hedefliyor.



İkincilik ödülünü alan Persu Suni Deri şirketinin kurucusu Perihan Çöçelli de Gaziantep Sanayi Bölgesinde çalışan sayılı kadın yöneticiden biri. Deri sektöründe dokuz yıl çalıştığı firmanın makinelerini satın alarak organize sanayi bölgesinde bir yer kiralayan Çöçelli'nin 2007 yılında kurduğu şirketin yıllık cirosu 7 milyon liraya ulaştı. Suni deri üreten şirket Suriye, İsrail ve Almanya'ya ihracat yapıyor.



Üçüncülük ödülünü alan Bonny Food Lezzet Çiçekleri'nin kurucusu Didem Güney Alsoy ise geçirdiği bir rahatsızlık sırasında, gelen onlarca çiçek arasında, yurt dışındaki bir arkadaşından gelen çiçek paketi şeklindeki kurabiyeleri fark ederek, hediye arayışlarına alternatif bir çözüm olarak “lezzetli çiçek” formunda hediyeler yaratmaya karar verdi.Sadece kendi ürettiği meyve, kek ve çikolatalardan oluşan “lezzetli çiçekler”i satan, aynı zamanda teslimatını gerçekleştiren, online bir perakendeci olan Bonny Food, 100'den fazla çalışanı ve 1.3 milyon liralık cirosuyla bayilik yöntemiyle büyümeyi hedefliyor.