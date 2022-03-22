Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınacak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından 'düşerek' hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması kararlaştırıldı.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, ardından iş görüşmesi için Kızılcahamam'da odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelin 5'inci katında kaldığı odanın balkonundan “düşerek” hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar tahliye talebinde bulundu

Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı. Mahkeme, daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen raporun dosyaya girdiğini belirterek, raporla ilgili taraf avukatlarına söz verdi.

Açar ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin, rapora göre Gamze Açar'ın iç çamaşırında sanıklara ait DNA örneğine rastlanılmadığını ancak başka bir kişinin DNA örneğinin bulunduğunu belirterek, bu kişinin dosya tanıklarından Okan O. olabileceği ihtimaline karşın hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Avukat Çetin ayrıca raporda eksiklikler bulunduğunu, Açar'ın nazal sürüntü örneklerinin sanıklarınki ile karşılaştırılmamış olduğunu, bu yönden yeniden rapor alınmasını talep etti.

Sanık avukatları ise raporda sanıklara ait cinsel saldırı yönünden bir delil bulunmadığını, raporun yeterli olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Bazı sanık vekilleri de kovuşturmanın genişletilerek olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Söz verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme rapor talebini kabul etti

Taraf avukatlarının taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Açar ailesinin avukatı Çetin'in, yeniden rapor alma talebini kabul etti. Okan O., hakkında suç duyurusu bulunulması yönündeki talep ile sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.(DHA)