Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği otelden 'düşerek' ölmüştü: Şüphelilerin cinsel saldırıdan suç kaydı ortaya çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından 'düşerek' hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 3 şüpheliden Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşlerin, 'cinsel saldırı' suçundan poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, geçen 7 Kasım günü, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

3 kişi tutuklandı

​Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüşmeye gittiği, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, H.G. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden olay sırasında odada bulunduğu belirlenen Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşler ile ifadesinde gece odaya uğradığını söyleyen Mustafa Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. H.G. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Cinsel saldırı' suçundan kayıtları ortaya çıktı

Soruşturma devam ederken, Gamze Açar’ın tutuklu kardeşler Rıza Doğan ile Mehmet Doğan hakkında 5 Ekim 2019’da, İzmir Konak’ta 4 kişiyle birlikte karıştıkları bir olay sonrası 'cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu suçlardan İzmir Alsancak Polis Merkezi'nde ifadelerinin alındığı ve savcılığa sevk edildikleri belirlendi.

Açar’ın ölümüyle ilgili tutuklanan diğer şüpheli Mehmet Emre Demiral'in ise 'yaralama', 'tehdit' ve 'uyuşturucu' suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi.