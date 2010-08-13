G.Amerika'da kuduz yarasa dehşeti

T24- Güney Amerika'da kuduz yarasalar dehşet saçıyor. Yarasalar dün Peru'da 500 kişiye saldırdı. Saldırıda 4 çocuk öldü. Brezilya, Venezuela ve Peru başta olmak üzere Güney Amerika ülkeleri 'kuduz yarasa dehşeti' yaşıyor.
Son
olarak Peru'da kuduz yarasa sürüleri, en az 500 Amazon yerlisine
saldırdı. Kuduz salgını nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 çocuk
hayatını kaybetti.
Peru
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yarasa saldırıları ülkenin
kuzeydoğusu'ndaki Aguajun kabilesinin yaşadığı Urakusa köyünde meydana
geldi. Bakanlık yetkilisi Jose Bustamente, kuduz salgınından etkilenen
bölgeye sağlık ekipmanları, aşı ve ilaç gönderildiğini söyledi.
Son 6 ayda ısırılan kişilere ulaşmaya çalışıyorlar
Sağlık
ekipleri, Urakusa'daki 10 kilometrelik bir alan boyunca, geçtiğimiz 6
ayda yarasalar tarafından ısırılan kişilere ulaşmaya çabalıyor.
Bustamente,
kuduz yarasalar tarafından ısırılan 508 kişinin yüzde 97'sine aşı
ulaştırıldığını, kalan kişilerin de önümüzdeki günlerde tedavi
edileceğini kaydetti.
Venuzuela'da da iki ayda 16 kişi öldü
Venezuela'da da son iki ayda kuduz yarasalar tarafından ısırılan 16 kişi yaşamını yıtirdi
2007'den
bu yana 38 kişinin ölümüne sebep olan kuduz vampir yarasalar, Venezuela
köylüleri için büyük tehlike oluşturuyor. Kaliforniya Berkeley
Üniversitesi'nden araştırmacılar yüksek ateş, vücutta ağrı ve ayaklarda
titreme gibi belirtilerle başlayan hastalığın bir kaç gün içinde ölüme
sebep olduğunu söylüyor.
Her koşula uyum gösteriyor, hızlı ürüyorlar
Sağlık
çalışanları yarasaların her koşula uyum gösterebilen çok dayanıklı
memeliler olduklarını, çok hızlı ürediklerini ve kontrol
edilemediklerini anlatıyor.
Yarasa
tarafından ısırılan birinin hemen aşı olması gerektiği, saldırıların
gerçekleştiği köylere zamanında ve yeterli sağlık hizmeti ulaşamadığı
için can kayıplarının yaşandığı belirtiliyor.
Yetkililer
vampir yarasalardan kurtulmak için, yaşadıkları mağaralar mayın döşeme,
bölgedeki ağaçları kesme gibi yöntemler uygulamayı düşünüyor.