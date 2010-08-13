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Dünya

G.Amerika'da kuduz yarasa dehşeti

Güney Amerika'da kuduz yarasalar dehşet saçıyor. Yarasalar dün Peru'da 500 kişiye saldırdı. Saldırıda 4 çocuk öldü.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Güney Amerika'da kuduz yarasalar dehşet saçıyor. Yarasalar dün Peru'da 500 kişiye saldırdı. Saldırıda 4 çocuk öldü. Brezilya, Venezuela ve Peru başta olmak üzere Güney Amerika ülkeleri 'kuduz yarasa dehşeti' yaşıyor.

Son olarak Peru'da kuduz yarasa sürüleri, en az 500 Amazon yerlisine saldırdı. Kuduz salgını nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 çocuk hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yarasa saldırıları ülkenin kuzeydoğusu'ndaki Aguajun kabilesinin yaşadığı Urakusa köyünde meydana geldi. Bakanlık yetkilisi Jose Bustamente, kuduz salgınından etkilenen bölgeye sağlık ekipmanları, aşı ve ilaç gönderildiğini söyledi.

Son 6 ayda ısırılan kişilere ulaşmaya çalışıyorlar


Sağlık ekipleri, Urakusa'daki 10 kilometrelik bir alan boyunca, geçtiğimiz 6 ayda yarasalar tarafından ısırılan kişilere ulaşmaya çabalıyor.


Bustamente, kuduz yarasalar tarafından ısırılan 508 kişinin yüzde 97'sine aşı ulaştırıldığını, kalan kişilerin de önümüzdeki günlerde tedavi edileceğini kaydetti.


Venuzuela'da da iki ayda 16 kişi öldü

Venezuela'da da son iki ayda kuduz yarasalar tarafından ısırılan 16 kişi yaşamını yıtirdi


2007'den bu yana 38 kişinin ölümüne sebep olan kuduz vampir yarasalar, Venezuela köylüleri için büyük tehlike oluşturuyor. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden araştırmacılar yüksek ateş, vücutta ağrı ve ayaklarda titreme gibi belirtilerle başlayan hastalığın bir kaç gün içinde ölüme sebep olduğunu söylüyor.


Her koşula uyum gösteriyor, hızlı ürüyorlar


Sağlık çalışanları yarasaların her koşula uyum gösterebilen çok dayanıklı memeliler olduklarını, çok hızlı ürediklerini ve kontrol edilemediklerini anlatıyor.


Yarasa tarafından ısırılan birinin hemen aşı olması gerektiği, saldırıların gerçekleştiği köylere zamanında ve yeterli sağlık hizmeti ulaşamadığı için can kayıplarının yaşandığı belirtiliyor.


Yetkililer vampir yarasalardan kurtulmak için, yaşadıkları mağaralar mayın döşeme, bölgedeki ağaçları kesme gibi yöntemler uygulamayı düşünüyor.


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