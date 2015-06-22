Game of Thrones'un yönetmeni 'Jon Snow yeniden hayata dönecek mi' sorusuna ne yanıt verdi?

Dünyada yayındaki en çok izlenen dizi unvanına sahip Game of Thrones’un yönetmeni David Nutter, 5. sezonun sonunda Jon Snow'un ölümüylr ilgili olarak açıklama yaptı. Bazı “varsayımlara” göre Jon Snow'un büyücü Melisandre tarafından yeniden hayata döneceği iddiasına atıfta bulunan Nutter, "ondan daha ölüsü yok" dedi.

Zete'de yer alan habere göre, fantezi bir dünyayı seyirciyle buluşturan Game of Thrones dizisinde ölüm meleği birçok diziye göre daha aktif çalışıyor, seyirciye de bol bol sarsıcı anılar bırakarak ilerliyor.

Son olarak 5. sezonun son bölümünde Jon Snow’un ölümüyle seyircisini sarsan dizi, birçok seyircinin “ölmüş olamaz” tepkileriyle karşılaştı. Hatta bazı “varsayımlara” göre Jon Snow büyücü Melisandre tarafından yeniden hayata dönecek.

Ancak yönetmen David Nutter’ın konuyla ilgili Variety’ye açıklaması biraz şüphe uyandırıcı:

jon snow“Jon Snow kesinlikle ölü. Kit Harington (Jon Snow’u canlandıran isim) gerçekten muhteşem bir adam ve Kit ekibi terk etmekten oldukça üzgündü. Bu duygusal bir durum aynı zamanda. Sizleri merakta bırakmamak ve beklentiye sokmamak adına bu gelişmeyi en kısa sürede hazırlama gereği duydum. Sürüncemede kalmasını istemedim. Size sürpriz olmasını istedim. Benim derdim Jon Snow’u halletmekti, ve şimdi o ölülerden daha ölü.”

Kitaptaki hikayenin sorulması üzerine Nutter şunları söylüyor:

“Ben kitapları okumadım. Bir yönetmen olarak senaryo metinleri benim İncil’im olmak zorunda. İzleyicilerin sahip olacağı sadece bunlar. Ben bunları bir yönetmen olarak perdeye aktarmalıyım. Kitapta olan veya olmayan şeylerle ilgilenemem.”

Jon Snow’u canlandıran Kit Harrington da Entertainment Weekly’ye şu açıklamayı yaptı:

“Bana öldüğüm söylendi. Ben ölüyüm. Gelecek sezon geri dönmüyorum. Size söyleyebileceklerim gerçekten bu kadar.”