'Game Of Thrones'un kışı, ABD'de kamp yapan 'Kırmızı Şeytanlar'ı vurdu!

Gelecek sezon hazırlıkları için ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Manchester United kampı, 7. sezonu dün itibarıyla yayınlanmaya başlayan Game Of Thrones dizisinin oyuncuları tarafından ziyaret edildi.

Game Of Thrones'un yeni sezon fragmanı!

Dizide Sam Tarly rolüyle tanınan John Bradley-West ve "Kuzen Lannister" olarak da bilinen Gendry Lannister rolünü oynayan Joe Dempsie'nin ziyareti, Kırmızı Şeytanlar'ın sosyal medya hesaplarında taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İngiliz kulübünün oyuncuları David De Gea, Paul Pogba, Chris Smalling ve teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonu ilgiyle beklenen dizinin oyuncularıyla birlikte kameralara poz verdi.