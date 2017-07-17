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Spor

'Game Of Thrones'un kışı, ABD'de kamp yapan 'Kırmızı Şeytanlar'ı vurdu!

Dizi oyuncuları, yeni sezon için ABD'de kamp yapan Manchester United kafilesini ziyaret etti

17 Temmuz 2017 19:20

Gelecek sezon hazırlıkları için ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Manchester United kampı, 7. sezonu dün itibarıyla yayınlanmaya başlayan Game Of Thrones dizisinin oyuncuları tarafından ziyaret edildi.

Game Of Thrones'un yeni sezon fragmanı!

Dizide Sam Tarly rolüyle tanınan John Bradley-West ve "Kuzen Lannister" olarak da bilinen Gendry Lannister rolünü oynayan Joe Dempsie'nin ziyareti, Kırmızı Şeytanlar'ın sosyal medya hesaplarında taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İngiliz kulübünün oyuncuları David De GeaPaul PogbaChris Smalling ve teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonu ilgiyle beklenen dizinin oyuncularıyla birlikte kameralara poz verdi.

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Game Of ThronesManchester UnitedLos AngelesABDdizioyuncularSam TarlyJose MourinhoDavid De GeaChris Smallingfotoğraf

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