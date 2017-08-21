Game of Thrones'un 'Brienne of Tarth'ı: Ünlü olacağımı hayal etmedim, diğer oyunculara benzemiyorum

Gwendoline Christie, "Ünlü olacağımı hayal etmedim, diğer oyunculara benzemiyordum" açıklamasında bulundu.

Christie, "Saçlarımı ilk kestirdiğim zamanı hatırlıyorum, üzerimdeki zırhı, çamurları... Bu rol için görünüşümü tamamen değiştirmem gerekti. Rahatsız olduğum konularla baş etmem gerektiğini biliyordum. Fiziksel görünüşüm, boyumun uzunluğu gibi konular kendimi toplumda yabancı gibi hissetmeme sebep oluyordu" diye ifade etti.

Çevresindeki insanların söylediklerine kulak asmadığını belirten Christie, kendi bildiği yoldan giderek sonunda başarıya ulaştığını belirtti.