Game of Thrones oyuncuları mülteci kampını ziyaret etti

HBO'nun izlenme rekorları kıran dizisi Game of Thrones'un oyuncuları Yunanistan'daki bir mülteci kampını ziyaret etti. Lena Headey (Cersei Lannister), Maisie Williams (Arya Stark) ve Liam Cunningham(Sir Davos), yaklaşık 57 bin mültecinin olduğu kampı ziyaret ettikten sonra Avrupa Birliği üye ülkelerini "Avrupa nerede" diyerek eleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre, uluslararası Kurtarma Komitesi'nin etkinlikleri kapsamında ağırlanan 3 oyuncu, mültecilerle konuşup dertlerini dinledi. Dizinin sevilen karakteri Arya'yı canlandıran Maisie Williams, çocuklara dikkat çekti: Benim için her şey çocuklarla alakalı... Onlar çok fazla potansiyele sahipler. Birçok hayalleri var. Onların mülteci kamplarında çürümesini engelleyecek insanlık Avrupa'da nerede?

Lena Headey (Cersei Lannister) ise "Buradaki çalışkan ve zeki insanlar evlerine geri dönmek istiyorlar. Oradaki hayatlarını özlüyorlar ve çocuklarının eğitimlerine devam etmesinin istiyorlar. Üniversiteye gitmek istiyorlar fakat burada sıkışmış durumdalar ve katlanılmaz derecede üzgünler. Onlar için daha iyisini yapmalıyız" dedi.