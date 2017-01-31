T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gambiya'nın yeni devlet başkanı, ülkenin isminden 'İslam' ibaresini çıkardı

Gambiya'nın yeni devlet başkanı Adama Barrow, ''Gambiya İslam Cumhuriyeti'' ismini değiştirdi

31 Ocak 2017 22:19

Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Adama Barrow, hükümet kurumlarında ve istihbarat servislerinde köklü değişikliklere gidileceğinin işaretini verdi.

IB Times'ta yer alan habere göre Barrow yönetimi, ''Gambiya İslam Cumhuriyeti'' isminden ''İslam'' ibaresinin çıkarılması yönünde karar aldı.

Barrow, başkanlık koltuğunu devralmasından bu yana yaptığı ilk basın toplantısında, önümüzdeki süreçte hükümet kurumlarını, idareyi daha etkin hale getirmek üzere revize edeceğini ifade etti.

''İslam'' ibaresi ülkenin ismine 2015 yılında eklenirken Barrow, "Yasanın üstünlüğü, günün emri olacak." dedi ve Gambiya'nın artık "İslam cumhuriyeti" olmayacağını da sözlerine ekledi.

22 yıldır ülke yönetimindeki Barrow'un öncülü Yahya Jammeh, Aralık 2016'da sandıkları kaybetmesine rağmen istifa etmeyi reddettikten sonra Gambiya'da krize neden olmuştu.

Jammeh, bir dizi insan hakları ihlaliyle ilgili iddialarla karşı karşıya kaldı ve Barrow'un çağrısı üzerine Senegal'in de müdahalesiyle sürgüne gönderildi.

Barrow, Ulusal İstihbarat Teşkilatının (NIA) yakında revize edileceğini ve yeniden adlandırılacağını söyledi.

Barrow, gerekirse başka ülkelerin yardımına başvurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi ve "Orduda, teknik yardıma ihtiyacımız olursa bize yardım etmeye istekli ülkelerle iletişime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Adama Barrowgambiyaislam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24