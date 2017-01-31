Gambiya'nın yeni devlet başkanı, ülkenin isminden 'İslam' ibaresini çıkardı

Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Adama Barrow, hükümet kurumlarında ve istihbarat servislerinde köklü değişikliklere gidileceğinin işaretini verdi.

IB Times'ta yer alan habere göre Barrow yönetimi, ''Gambiya İslam Cumhuriyeti'' isminden ''İslam'' ibaresinin çıkarılması yönünde karar aldı.

Barrow, başkanlık koltuğunu devralmasından bu yana yaptığı ilk basın toplantısında, önümüzdeki süreçte hükümet kurumlarını, idareyi daha etkin hale getirmek üzere revize edeceğini ifade etti.

''İslam'' ibaresi ülkenin ismine 2015 yılında eklenirken Barrow, "Yasanın üstünlüğü, günün emri olacak." dedi ve Gambiya'nın artık "İslam cumhuriyeti" olmayacağını da sözlerine ekledi.

22 yıldır ülke yönetimindeki Barrow'un öncülü Yahya Jammeh, Aralık 2016'da sandıkları kaybetmesine rağmen istifa etmeyi reddettikten sonra Gambiya'da krize neden olmuştu.

Jammeh, bir dizi insan hakları ihlaliyle ilgili iddialarla karşı karşıya kaldı ve Barrow'un çağrısı üzerine Senegal'in de müdahalesiyle sürgüne gönderildi.

Barrow, Ulusal İstihbarat Teşkilatının (NIA) yakında revize edileceğini ve yeniden adlandırılacağını söyledi.

Barrow, gerekirse başka ülkelerin yardımına başvurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi ve "Orduda, teknik yardıma ihtiyacımız olursa bize yardım etmeye istekli ülkelerle iletişime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.