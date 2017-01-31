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Dünya

Gambiya'nın yeni başkanı 'İslam Cumhuriyeti'ibaresini kaldırdı

Yahya Jammeh, 1 sene önce devletin resmi adını 'Gambiya İslam Cumhuriyeti' olarak değiştirmişti

31 Ocak 2017 11:33

Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesinin ismindeki ‘İslam Cumhuriyeti’ ifadesini kaldırma kararı aldı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Gambiya Devlet Başkanı Barrow, Senegal başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinin baskı ve askeri müdahale tehdidinin ardından koltuğu devreden selefi Yahya Jammeh’nin mirası olan ‘Gambiya İslam Cumhuriyeti’ adını değiştirme kararı aldı.

Barrow, nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Gambiya’da Hıristiyan ve animistlerin (Afrika ülkelerinde yaygın olarak benimsenen ve doğada insan ruhuna benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden inanç) de yaşadığına dikkat çekti ve ülkesinin adının Gambiya Cumhuriyeti olacağını açıkladı.

Jammeh, 2015’te ülkesinin bir İslam devleti olduğunu, “Gambiya'nın kaderi, Yüce Allah’ın ellerindedir. Bugünden itibaren Gambiya bir İslam devletidir. Vatandaşlarımızın haklarına saygı duyan bir İslam devleti olacağız” sözleriyle duyurmuştu.

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