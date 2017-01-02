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Dünya

Gambiya'da istihbarat örgütü radyo kapattı

Radyo, İngilizce yayınlanan haberleri yerel dillere çevirerek dinleyicilere aktarıyordu

02 Ocak 2017 15:24

Gambiya’da bir radyo ülkenin istihbarat birimi tarafından kapatıldı. Terango Radyosu,  Gambiya ve çevre ülkelere ilişkin yayınlanan haber ve yorumları İngilizce'den yerel dillere çevirerek dinleyicilerine aktarıyordu. 

Radyonun sahibi ve yöneticisi olan Alagie Ceesay geçtiğimiz aylarda iki kez gözaltına alınmış, üçüncü kez gözaltı için arandığında komşu ülke Senegal’e sığındığı anlaşılmıştı.

Ocakmedya'da yer alan habere göre; Geçen ay yapılan ve sonuçları tartışılan cumhurbaşkanlığı seçimini takiben ülkede meydana gelen gözaltılara ek olarak medyaya karşı da tedbirler alınmaya başladı. National Intelligence Agency (NIA) adlı istihbarat örgütünün temsilcileri, cumartesi günü radyoya gelerek, “Yayınınızı derhal kesin” emrini tebliğ ettiler.

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