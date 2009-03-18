Gambiya'da cadı avı dramı: 2 ölü

Gambiya'da yetkililerin "cadı" diye yakaladıkları bin kişiye zorla halüsinasyona yol açan bitkisel sıvılar içirmesi sonucu 2 kişi öldü



Uluslararası Af Örgütü, Devlet Başkanı Yahya Camme yönetiminden, bu "cadı avı"nı durdurmasını ve sorumlularını yargı önüne çıkarmasını istedi. 1994'de yaptığı bir darbe ile iktidarı ele geçiren Camme, AIDS'i tedavi edebildiğini iddia ediyor. Gambiya yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Uluslararası Af Örgütünün yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanının halasının bu yıl başında ölmesinden sonra komşu Gine'den cadılarla mücadele eden "cadı doktorları" getirildi. Açıklamaya göre, Devlet Başkanı Camme, halasının ölmesine "cadıların karıştığına" inanıyor.



Cadı doktorları, polis, asker, istihbarat elamanları ve Camme'nin kişisel muhafızlarının eşliğinde, cadı olduğu iddia edilen bin kadar kişiyi köylerinden zorla toplayarak bilinmeyen yerlere götürdü.



Bu kişilere zorla "halüsinasyon görmelerine ve tuhaf davranmalarına neden olan sıvılar içirildiği, ondan sonra birçoğunun (cadı olduklarını) itirafa zorlandığı, bazılarının ise neredeyse ölecek kadar dövüldüğü" kaydedildi.



'Devlet Başkanının çiftliğinde içirmişler'



Güvenlik kuvvetleri en son 9 Mart'ta Sintet köyünü sardı ve zorla topladığı 300 kadar erkek ve kadını namlunun ucunda otobüslere bindirdikten sonra Devlet Başkanının doğduğu, başkentin kuzeyindeki Kaniali köyündeki çiftliğine götürdü.



Buraya götürülen kişilerden biri Af Örgütü'ne yaptığı açıklamada "çiftliğe götürülen kişiler orada çırılçıplak soyuldu ve otlardan yapılan 'kirli suyu' içmeye zorlandı ve bu suyla zorla yıkandı. Ben orada 5 gün tutuldum. Böyle bir muamelenin Gambiya'da yapıldığına inanamıyorum. Orta çağlardan kalma bir muamele bu" dedi. Tanık, içirilen "kirli suyun" ishal ve kusmaya neden olduğunu da belirtti.



Af Örgütü, içirilen sıvının böbrek sorunlarına yol açtığını ve bu sıvının zorla içirildiği kişilerden en az ikisinin daha sonra öldüğünü belirtti.



Af Örgütü sözcüsü Eliane Drakopoulos, AP'ye yaptığı açıklamada, cadı diye yakalanan kişilerin hepsinin daha sonra serbest bırakıldığının sanıldığını söyledi.



Uluslararası Af Örgütü, köyleri bu kampanya sırasında saldırıya uğrayan kişilerden yüzlercesinin ise komşu Senegal'e kaçtığını bildirdi.



Ana muhalefet gazetesi olan Foroyya'da cadı avını haber yapan Halife Sallah, 8 Mart günü tutuklandı.



2006 yılında devlet başkanı adayı olan Sallah hakkında, ayrılıkçılık ve casusluk suçlamasıyla dava açıldı.

