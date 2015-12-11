Gambiya lideri: Dar kotlar ve iç çamaşırı kadınların kısırlığına yol açıyor

Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 'kısırlığa neden olduğu' gerekçesi ile iç çamaşırı ve dar kot pantolona savaş açtı.

Gambiya’da yaygın şekilde talep gören cilt beyazlatma ile kadın sünnetini yasaklayan ve kadınlara para için evlenmemeleri tavsiyesinde bulunan Jammeh, bu kez kısırlıkla mücadeleye soyundu. Ancak, açıklamaları umduğu şekilde karşılık görmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Batılı giyim tarzının kısırlığa yol açtığını savunan Jammeh, Gambiyalı kadınlara iç çamaşırı ve kot pantolon giymemeleri çağrısında bulundu. Jammeh, cilt beyazlatmayı yasaklamalarına rağmen Gambiyalı kadınların bu tehlikeli alışkanlıktan vazgeçmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Arkamdan, ‘Yahya Jammeh açık ten istiyor’ diye beni çekiştirdiğinizi biliyorum. Bu doğru değil. Çoğu zaman gittiğim yerlerde önümden geçerek beni tahrik etmeye çalışacaksınız. Arkamdan söylenen her şeyin farkındayım. Beni etkilemek için cildinizi beyazlatmanıza gerek yok. Ben siyahi güzelliği seviyorum.”