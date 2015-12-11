T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gambiya lideri: Dar kotlar ve iç çamaşırı kadınların kısırlığına yol açıyor

Jammeh, daha önce de kadınlara para için evlenmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu

11 Aralık 2015 14:33

Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 'kısırlığa neden olduğu' gerekçesi ile iç çamaşırı ve dar kot pantolona savaş açtı.

Gambiya’da yaygın şekilde talep gören cilt beyazlatma ile kadın sünnetini yasaklayan ve kadınlara para için evlenmemeleri tavsiyesinde bulunan Jammeh, bu kez kısırlıkla mücadeleye soyundu. Ancak, açıklamaları umduğu şekilde karşılık görmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Batılı giyim tarzının kısırlığa yol açtığını savunan Jammeh, Gambiyalı kadınlara iç çamaşırı ve kot pantolon giymemeleri çağrısında bulundu. Jammeh, cilt beyazlatmayı yasaklamalarına rağmen Gambiyalı kadınların bu tehlikeli alışkanlıktan vazgeçmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Arkamdan, ‘Yahya Jammeh açık ten istiyor’ diye beni çekiştirdiğinizi biliyorum. Bu doğru değil. Çoğu zaman gittiğim yerlerde önümden geçerek beni tahrik etmeye çalışacaksınız. Arkamdan söylenen her şeyin farkındayım. Beni etkilemek için cildinizi beyazlatmanıza gerek yok. Ben siyahi güzelliği seviyorum.”

ETİKETLER

gambiyakadınlarda kısırlıkkadın sünnetiYahya Jammeh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24