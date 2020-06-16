Galvan Vadisi'nde Çin ve Hindistan orduları arasında çatışma: En az 3 asker hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Himalayalar'da bulunan tartışmalı sınır bölgesinde Çin ile Hindistan arasında gece saatlerinde bir çatışma çıktı. Yıllar sonra ilk kez Çin ve Hindistan orduları arasında çıkan bir olayda can kayıpları yaşandı.

Hindistan ordusu dün yaptığı açıklamada iki tarafta da can kayıpları yaşandığını bildirdi. Hindistan, kendi tarafında üç askerin öldüğünü duyurdu.

Galvan Vadisi'nde yaşanan çatışmanın ardından iki tarafın üst düzey ordu yetkililerinin bir araya gelerek bir toplantı düzenlediğini ifade edildi.

Geçmişte de sınırda gerginlik yaşanmıştı ancak Galvan Vadisi'nde 30 yıldır ölümlü bir çatışma meydana gelmiyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı olayın Hindistan provokasyonu sonucunda çıktığını iddia ederken, Delhi'den "bela çıkarmamasını" istedi.

İki büyük Asya ülkesi 1962 Savaşı'ndan bu yana Galvan Vadisi'nin hangi bölgesinin kime ait olduğu konusunda bir anlaşmaya varamadı. Son aylarda iki taraf da sıklıkla birbirini sınır ihlali yapmakla suçluyordu.