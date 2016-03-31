Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında 14 sayı farkla galip

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Abdi İpekçi'de ağırladığı İspanya ekibi Gran Canaria'yı 88-75 mağlup etti.

Fotomaç’ın haberine göre, Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İspanya'nın Gran Canaria takımı karşısında final için çıktı. Abdi İpekçi'de müthiş taraftarının desteğiyle rakibine baştan sonra üstünlük kuran Ergin Ataman'ın öğrencileri sahadan 14 sayı farkla 89-75 mağlup ederek final için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.



Maçın seyri



Galatasaray Odeabank, taraftarının desteğini alarak özellikle savunmada maça çok iyi başladı. Micov'un sayılarıyla ilk 2 dakikayı 5-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, tempolu oyunuyla 5. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 13-5.

Moladan sonra tempoyu artıran ve oyun kontrolünü eline alan İspanyol ekibi, 8. dakika içinde maça eşitliği getirdi: 18-18. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği Galatasaray Odeabank 25-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Gran Canaria, uzun oyuncusu Omic'in pota altındaki etkili oyunuyla 12. dakikada ilk kez öne geçti: 27-28.

Baskılı savunmayla kontrolü tekrar sağlayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada 4 sayılık (39-35) üstünlük yakaladı. Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 49-42'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, hem içeriden hem de dışarıda bulduğu basketlerle 26. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 61-45.

Göksenin Köksal ve Davis'in etkili oyunuyla çeyreğin sonunda farkı 19 sayıya (73-54) Galatasaray Odeabank, final periyoduna 73-56 üstün girdi.

Son çeyreğe iki takım da top kayıplarıyla başladı. Pota altında bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışan rakibi karşısında özellikle Göksenin Köksal'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle Galatasaray Odeabank 36. dakikayı 81-66 önde geçti.

Maç sonuna kadar üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar sahadan 89-75 galip ayrıldı.