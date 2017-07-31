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Spor

Gallinari'nin yumruğu pahalıya patladı

28 yaşındaki oyuncu, Hollandalı rakibi Jito Kok'a yumruk attı

31 Temmuz 2017 13:10

31 Ağustos'ta başlayacak EuroBasket için hazırlık maçında Hollanda ile karşılaşan İtalya'da Danilo Gallinari, rakibi Jito Kok'a yumruk attı. 28 yaşındaki NBA patentli oyuncu Gallinari, attığı yumruk sonrası elinin tarak kemiğinin kırılması nedeniyle 40 gün parkelerden uzak kalacak.

NTVSpor'da yer alan habere göre; İtalya Milli Takımı, ikinci hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ancak karşılaşmaya İtalya'nın NBA patentli oyuncusu Danilo Gallinari'nin yumruğu damga vurdu. İtalyan yıldız, Los Angeles Clippers'ın yeni oyuncusu Hollandalı Jito Kok ile serbest atış sırasında sert bir mücadeleye girdi. Gallinari rakibinin kendisini gereğinden fazla itmesi sonucu sinirlenip Kok'a yumruk attı ancak yumruk pahalıya patladı. Gallinari'nin sağ el tarak kemiği kırıldı.

Daha önce EuroBasket için çok heyecanlı olduğunu açıklayan Gallinari, kırık nedeniyle 40 gün sahalardan uzak kalacak ve EuroBasket'i kaçıracak.

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