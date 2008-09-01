Galliani: “Ronaldinho süperdi”

Adriano Galliani, Bologna karşısında şok bir yenilgi almalarına rağmen Ronaldinho’nun “fantastik” bir başlangıç yaptığını söyledi.



Milan istediği başlangıcı yapamadı. Seri A’ya yeni yükselen Bologna’ya karşı üstün bir oyun sergilemesine rağmen sahasında 2-1 yenildi.



Maçla ilgili konuşan Galiani: “Skor iyi değil ama çok şanssızdık ve birazda beceriksizdik. Transferlerimizin kötü olduğunu kimse söyleyemez. Çünkü Ronaldinho, Flamini ve Zambrotta sahanın en iyileriydi” dedi ve ekledi, “Kesinlikle kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Çok kolay goller yedik. Taraftarlarımız adına çok üzgünüm. İyi bir başlangıç yapmak isterdik. Ama takımımız yıldızlar topluluğu, başarılı olacağımızı düşünüyorum”



Galliani yeni transferleri Ronaldinho ile ilgili olarak: “Ronaldinho süper oynadı. Kesinlikle sahanın yıldızıydı. Bize pek çok şans yarattı. Ama top bizi sevmedi. Onun sayesinde geçen seneye göre çok daha fazla pozisyon buluyoruz. Bize çok faydalı olacağını daha ilk maçta gösterdi” diyerek sözlerine nokta koydu.

