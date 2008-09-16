Galliani: “Ancelotti ile yola devam”



Milan’ın genel menajeri Adriano Galliani, sezona Carlo Ancelotti’nin takımdan ayrılması hakkında çıkan dedikoduları yalanladı.



Sezona oynadığı iki maçta da mağlubiyet alarak Milan’da işler oldukça karışık görünüyor. Dün Genel Menajer Galliani ile Teknik Direktör Ancelotti arasında durum değerlendirmesi amaçlı bir toplantı yaşandı. Bu toplantının ardından açıklama yapan Galliani, Ancelotti’ye ve teknik heyete güvenlerinin devam ettiğini ve teknik direktör değişiminin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.



Milanlı yönetici basın mensuplarına şunları söyledi; “Ancelotti’nin yanı sıra Braida, Tognaccını ve Meerseeman ile bu hafta güzel geçen bir görüşme gerçekleştirdik. İki mağlubiyet aldık ve sezona kötü başladık bu doğru, ancak hayat devam ediyor. Kesin olan birşey olmamasına rağmen televizyon kanallarında teknik direktörümüzün değişeceğini duyuyorum. Bu ne benim ne takımın ne de hocamızın istediği birşey değil.”



Bakalım Ancelotti, bu sezona Sheva, Ronaldinho, Flamini ve Senderos gibi önemli transferlerle giren Milan’ı beklenen günlere kavuşturabilecek mi...