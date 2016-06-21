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Spor

Galler ve İngiltere B Grubu'nda mutlu sona ulaştı

Euro 2016 B Grubu son maçlarında Galler Rusya'yı 3-0 mağlup ederken, İngiltere ise Slovakya ile 0-0 berabere kaldı

21 Haziran 2016 03:13

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2016) B Grubu’nda Galler, Rusya karşısında 3-0’lık net galibiyet alarak gruptan lider olarak çıktı.

Galler’in gollerini 11. dakikada Aaron Ramsey, 20’de Neil Taylor ve 67. dakikada Gareth Bale kaydetti.

İngiltere’nin Slovakya karşısında golsüz berabere kalmasıyla Galler 6 puanla grubun lideri oldu. İngiltere de 5 puanla 2. sırada kaldı.

Rusya grupta 1 puanla sonuncu olarak turnuvaya veda etti. Slovakya ise 4 puanla 3. oldu.

Puanını 4'e çıkaran Slovakya ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve ikinci tur için umudunu devam ettirdi.

 

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