-Galler Milli Takımı teknik direktörü intihar etmiş LONDRA (A.A) - 27.11.2011 - Galler Milli Futbol Takımının teknik direktörü Gary Speed'in intihar ettiği açıklandı. Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bir dönem Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton Wanderers ve Sheffield United'da futbol oynayan 42 yaşındaki Speed'in evinde ölü olarak bulunduğu belirtilirken, polis yetkilileri, teknik adamın evinde kendisini asarak intihar ettiğini duyurdu. Polis açıklamasında, olayda şüpheli bir durumun bulunmadığı kaydedildi. Galler Milli Takımının başına Aralık ayında geçen Speed, Leeds United'ın ligde son şampiyonluğu kazanan 1992 yılı kadrosunda yer alıyordu.