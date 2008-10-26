Gallas da tiryaki çıktı!



F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Arsenal'de Fransız savunma oyuncusu William Gallas bir bar çıkışı ağzında sigara ile yakalandı.



Kız arkadaşı ile birlikte bar çıkışında son model arabasına binen Gallas'ın ağzında sigara ile yakalanması Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'i küplere bindirdi.



Gallas'ın bu davranışının kabul edilemez bir şey olduğunu ifade eden Wenger, ""Gallas'ın sigara içerken çekilen fotoğraflarını görmedim ancak olaydan haberdar edildim. Açıkçası bu durumdan hiç hoşlanmadım. Gallas bir takım kaptanı olarak gençlere örnek olması gereken bir futbolcu ve bu hareket ona yakışmadı" şeklinde konuştu