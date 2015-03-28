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Galip Öztürk yeniden yargılanacak
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün aldığı 6 yıl hapis cezası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyanın yeniden incelenmesi kararı verildi
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün aldığı 6 yıl hapis cezası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyanın yeniden incelenmesi kararı verildi
Öztürk, yeniden yargılanacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkımda kumpastan kaynaklanan cezalara yaptığım itiraz kabul edildi. Dava yeniden görülecek. Hamd olsun" cümleleriyle duyurdu.
Galip Öztürk 1996 yılında Kuvvet Köseoğlu'nun öldürülmesine azmettirdiği suçundan yargılanmış ve 3 yıl önce müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Daha sonra yapılan itirazlar sonucunda Yargıtay 1. Ağır Ceza dairesi Öztürk'ün 6 yıl hapis cezasını onamıştı.
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