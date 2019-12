-GALİP ÖZTÜRK VARAN TURİZM'İ SATIN ALDI İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, Varan Turizm'i satın aldı. Metro Holding İletişim Direktörü Necmi Hatipoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galip Öztürk'in Varan Turizm'i Metro Turizm'den bağımsız olarak kendi adına satın aldığını, iki taraf arasında satış işlemine dair protokolün dün imzalandığını bildirdi. Varan Turizm'in bir süredir satış yönünde arayış içinde olduğunu ve çeşitli firmalarla görüştüğünü belirten Hatipoğlu, Galip Öztürk'ün geçen hafta yaptığı görüşmelerin ardından bu satış işlemin gerçekleştiğini anlattı. Varan Turizm'in filosunda 120 otobüs bulunduğunu, bunların 43'ünün öz mal olarak geçtiğini söyleyen Hatipoğlu, Varan Turizm'in marka değeri yüksek önemli bir şirket olduğunun altını çizdi. Bu satın almayla birlikte Türkiye genelinde 200 satış ofisinin de devralındığını bildiren Hatipoğlu, Varan otobüslerinin mola verdiği tesislerinin ise bu satın almaya dahil olmadığını söyledi. Varan'ın karayolu ile yolcu taşımacılığında A ve A plus segmentindeki yolculara hitap ettiğini hatırlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti: ''Varan'ın bu çizgisinden ödün vermeyeceğiz. Varan markasını koruyarak A ve A Plus sınıfında büyüme odaklı bir yapılanma içinde olacağız. Varan, yeni yatırımlarla daha çok yolcu taşır, daha çok hatta daha çok şehre sefer yapar duruma gelecek. Metro Turizm'de yaptığımız yeniliklere benzer yenilikleri Varan'da da yapacağız.'' -''YENİ PERSONEL VE OTOBÜS ALIMINA GİDECEĞİZ''- Satın almanın Varan Turizm çalışanları açısından bir sorun yaratmayacağının altını çizen Hatipoğlu, ''Biz kimsenin işinden edilmesi taraftarı değiliz. Firmayı büyütme taraftarı olduğumuz için yeni personel alınımına da gideceğiz, yeni otobüsler alacağız. Varan filosunda uzun zamandır yeni yatırımlar olmadığı için otobüsler biraz yıpranmış. Biz filo yenileme konusunda gerekeni yapacağız'' dedi. Türkiye'de geçen yıl karayolu ile taşınan toplam 250 milyon yolcunun 15 milyonunun, 1.350 otobüsü bulunan Metro Turizm tarafından taşındığını, Varan'ın da 1,5 milyon yolcu taşıdığını belirten Hatipoğlu, satın almayla birlikte bu sektörde önemli pazar büyüklüğüne ulaştıklarını bildirdi. Finans uzmanlarının Varan Turizm'e ilişkin çalışmalara başladığını ifade eden Hatipoğlu, yatırım bekleyen alanlarda bir an önce girişimlerde bulunacaklarını anlattı. Hatipoğlu, Varan Turizm'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) başkanlığı yapmış Rüştü Terzi'nin getirileceğini bildirdi.