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Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk tahliye edildi

İşadamı Galip Öztürk "örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi

19 Nisan 2013 19:02

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, tutuklu bulunduğu çete davasından tahliye edildi. Öztürk tahliye edilmesinin ardından "14 aylık çile ve özlem dolu günler sona erdi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyemize karar verdi. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize teşekkür ediyorum. Galip Öztürk" şeklinde tweet attı.

 

Tutukluluk hali devam edecek

 

Beyoğlu'nda 16 yıl önce Kuvvet Köseoğlu'un öldürülmesine azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Galip Öztürk, Ekim 2012'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, mahkemedeki iyi halini dikkate alarak cezayı müebbet hapse çevirmişti. Öztürk'e mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezasının onanması durumunda cezanın infazı için 16 yıl hapis yatacak. Ancak 4616 sayılı Yasa gereğince infazından 10 yıl düşürüleceği için Galip Öztürk bu suç nedeniyle 6 yıl cezaevinde kalacak.

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