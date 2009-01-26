'Galibiyeti kaçırdık'



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz biten Fenerbahçe maçı sonrası, kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu, ancak son vuruşları yapamadıklarını söyledi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında hedefledikleri oyunu ortaya koyduklarını, ancak gol atamadıklarını söyledi.



Ersun Yanal, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe karşılaşmasıyla ligin ilk yarısını tamamladıklarını belirterek, ''Şu anda Trabzonspor 35 puanla 2. sırada. Bu akşam hedeflediğimiz, arzuladığımız oyunu gerçekleştirdik, ama skoru bulamadık. Kazanabilecek durumdaydık, ancak son vuruşlarda başarılı olamadık'' diye konuştu.



Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olduğunu bildiklerini ve buna önlem aldıklarını dile getiren Yanal, ''Önemli oyuncularını da etkisiz hale getirmeye çalıştık. Sadece karamboller vardı ve bunun dışında rakibe pozisyon vermedik. Pozisyon ürettik, ama sayı yoktu. Oyuncularımızı oyun disiplininden ve yaptıkları mücadeleden dolayı kutluyorum'' ifadelerini kullandı.



''TEMPO YÜKSELEREK DEVAM EDECEK''



Yanal, herkesin izlemekten zevk duyacağı bir takım yarattıklarını belirterek, ''Trabzonspor olgunlaşıyor. Bu tempo yükselerek devam edecektir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi.



Yattara'nın performansı ile ilgili bir soruyu Yanal, ''Yattara son derece profesyonel bir futbolcu. Yattara'dan çok memnunuz, işini doğru yapıyor. Karşınızda çok önemli bir takım var. Bu takıma karşı yapılan mücadelede Yattara'nın katkısını göz ardı edemeyiz'' diye yanıtladı.



''VOLKAN'IN BECERİSİ...''



Ersun Yanal, bugün girdikleri gol pozisyonları için, ''Kazanmayı çok isterdik, biraz bizim beceriksizliğimiz biraz da Volkan'ın becerisi gol atmamızı engelledi. Oyuncularımızı kaçırdıkları goller için eleştirmiyoruz, onları teşvik ediyoruz. Eninde sonunda atacaklardır'' şeklinde konuştu.



Trabzonspor yöneticilerinin bir yabancı futbolcu alınacağını açıkladıklarının belirtilmesi üzerine de Yanal, ''Trabzonspor'da kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Sayın Özkan Sümer hocamızın başkanlığında yeni bir organizasyona gidildi. Bundan sonra alt yapıdan pilot takımına kadar oyuncu tarama konusunda bir sistem kurup öyle oyuncu bakacağız. Trabzonspor bundan sonra önemli çalışmalar yapmadan oyuncu almayacak. Bu oyuncu ile ilgili uzun süreden beri çalışmalarımız sürüyordu. Umarım katkı sağlayabilecek böyle bir oyuncuyu takıma katarız'' dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in Alex'i oyundan almasıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Yanal, ''Çok normal, çünkü Fenerbahçe ciddi ataklar yemeye başlamıştı. Buradan zarar görmemek adına böyle bir tercih yaptığını düşünüyorum. Tercihine saygı duymak lazım'' diyerek sözlerini tamamladı.

