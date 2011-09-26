-Galibiyeti hak ettik SİVAS (A.A) - 25.09.2011 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, 3-0 galip ayrıldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir futbol oynayarak maçı kazandıklarını belirtti. Ankaragücü galibiyetinin, bugünkü galibiyette büyük rol oynadığını belirten Çalımbay, şöyle konuştu: ''Biz o maçı kazandığımızda, takımımıza bir güven geldi. Bursaspor çok iyi bir takım, mükemmel bir kadroya sahip. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Biz Bursa'yı oynatmamaya ve kendimiz de iyi oynamaya çalıştık. Arkadaşlarımız ne görev verildiyse en iyi şekilde yaptılar ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bir galibiyetle lig bitmiyor ancak bu galibiyet çok önemliydi. Kendi sahamızda iyi oynayarak galip geldik. Uzun süreden beri sahamızda galip gelemiyorduk.'' -Bursaspor cehpesi- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise bu maça kadar fiziksel olarak güçlü, oyunun son bölümlerinde bu özelliğini ön plana çıkaran, futbolun doğrularını yapan, iyi mücadele edip sonuca giden bir ekip görüntüsü çizdiklerini belirterek, ''Sadece Beşiktaş maçının son anlarında bir şanssız yaşadık. Bursaspor, ligdeki en derli toplu, öne çıkan takımlardan biri'' dedi. Bugün ise önceki tablonun tam tersi bir görüntü sergilediklerini kaydeden Sağlam, şöyle devam etti: ''Bu kadar kısa zamanda bir takımın bu kadar farklı karakter göstermesi anlaşılır gibi değil. Bunu bir iş kazası olarak değerlendirip, bir an önce bu durumdan da kurtulmak lazım. Oyuncuların iyi niyetinden şüphemiz yok. Hiçbiri bu kadar kısa zamanda fiziksel olarak tükenmiş, futbolu unutmuş olamaz. Bu yüzden bugünü şanssız bir gün olarak değerlendirip, geriye dönüşü çok çabuk yapmamız lazım. Kötü bir oyun, kötü bir mücadele sonunda kötü bir skor elde ettik. Bunu düzeltecek gücümüz ve kalitemiz var. İnşallah cuma günü bu olumsuzluğu ortadan kaldıracağız.''